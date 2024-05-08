الأربعاء 08 مايو 2024
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عزت إبراهيم لـ"الشاهد": الحرب على غزة أظهرت أن النظام الدولn تتم قيادته من العواصم الغربية الكبرى

الدكتور عزت إبراهيم
الدكتور عزت إبراهيم

قال الدكتور عزت إبراهيم،  رئيس تحرير جريدة الأهرام ويكلي، إن حرب أوكرانيا أظهرت أن النقاش حول حرب أوكرانيا في مجلس الأمن وغيره أدى إلى ظهور تكتلات مختلفة؛ مثل تكتل في المعسكر الغربي، وتكتلات أخرى لروسيا بدعم المصريين تريد إنفاذ القانون الدولي أو الاختباء وراء القانون الدولي، لمعاقبة روسيا، وهو ما وقفت ضده بعض الدول مثل الصين ورأت ضرورة مراعاة المصالح المسمية فيما يجري.

وأضاف عزت إبراهيم، خلال لقاءه ببرنامج الشاهد الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز عبر قناة extra news، أن حرب غزة أظهرت أن هذا النظام الدولي يتم قيادته من عواصم غربية كبرى وأنه ليس هناك فرصة حقيقية لعمليات المراجعة ولم يتم إعادة هيكلة هذا النظام ووجود قواعد جديدة تراعي أن هناك أوزان نسبية جديدة وقوة جديدة صاعدة في النظام الدولي.

وتابع: "هذا الجدل يتصاعد على المستوى العالمي وقد أخذ طريقه في الكثير من المؤسسات البحثية الكبرى؛ سواء في الغرب أو الشرق، وواحدة من العلامات المهمة أن تجد أن مصطلح مثل “الشرق الأوسط ظهر كرد فعل طبيعي لسيطرة القوى الاستعمارية الغربية”. 

الدكتور عزت إبراهيم برنامج الشاهد حرب أوكرانيا القانون الدولي حرب غزة

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