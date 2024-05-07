الثلاثاء 07 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

عزت إبراهيم لـ"الشاهد": دعم الإعلام الغربى الاحتلال طرح أسئلة حول شرعية الرد الإسرائيلى (فيديو)

عزت إبراهيم
عزت إبراهيم

قال الدكتور عزت إبراهيم، رئيس تحرير جريدة "الأهرام ويكلي"، إنه: "بعد مرور أكثر من 200 يوم على الأحداث الدائرة في غزة، أصبحت الأزمة الفلسطينية تلقي بظلالها على المشهد الدولي وليس الإقليمي فقط، كما أن الصحافة الغربية تلعب دورًا هامًا للغاية في توفير المعلومات حول ما يجري في الدول الغربية حاليًا".

وأضاف "إبراهيم"، خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز ببرنامج "الشاهد" المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "هناك تحول إلى حد كبير للغاية في المشهد العالمي، ويمكن البناء على هذا التحول في المستقبل، وأيضًا يقدم لنا قدرًا من الإحباطات بشأن ما يمكن أن يحدث في الفترة القادمة، فمنذ الأيام الأولى للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وخاصة بعد أن وقوف المؤسسات والصحف الغربية الكبرى بشكل كامل وراء إسرائيل، بدأ الرأي العام الغربي في طرح أسئلة حول شرعية الرد الإسرائيلي".

وتابع: "من هنا جاءت عملية المراجعة التي جرت، ووصلت إلى هذا الكم الكبير من المظاهرات التي انتشرت في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والعديد من الدول الأخرى، وما أراه أنه بالتأكيد ما قبل 7 أكتوبر لا يشبه تمامًا ما بعد ذلك التاريخ، وذلك فيما يخص القضية الفلسطينية على مستوى الداخل بالولايات المتحدة وأوروبا الغربية تحديدًا".

عزت إبراهيم برنامج الشاهد الشاهد محمد الباز اكسترا نيوز إسرائيل الاحتلال غزة قطاع غزة رفح اقتحام رفح القانون الدولي محاكمة إسرائيل جرائم إسرائيل نتنياهو أحداث غزة الحرب الإسرائيلية

الأكثر قراءة

ياسمين عبدالعزيز مع إسعاد يونس.. مفاجآت عن الزواج والطلاق والفن (فيديو)

مواعيد إعادة حلقة ياسمين عبد العزيز ببرنامج صاحبة السعادة

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2024 الترم الثاني.. ومواصفات الورقة الامتحانية

عاجل.. متحدث الحكومة يكشف تفاصيل تعديل خطة تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة (فيديو)

كولر فى ليلة الرباعية: عمر كمال "جوكر" وهذا سبب استبعاد اللاعبين

محمد الباز: 7 أكتوبر خطط لها ونفذها مغامرون مستهترون من حماس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

عن بؤس الثقافة والمثقفين العرب

ماجد حبته

الجانب الآخر لمعبر رفح!

حسين دعسة

قرار حركة حماس.. لإذابة ثلوج التضليل حول حرب غزة

خالد حريب

حماس.. وأكثر من علامة استفهام

إبراهيم داود

رحلة إلى القصر.. والبلاط والطيبة

ماجد حبته

قصف صفقة التهدئة!

جلال حمام

أكاد أشك فى نوايا حماس!

لواء. محسن الفحام

ما بين المفاوضات وفشلها.. ابحث عن حماس

صور

الأهلى فاتح للشهية وهزم الاتحاد برباعية

مباراة الأهلى والاتحاد السكندرى فى دورى نايل

جنينة الأسماك: المصريون يحتفلون بشم النسيم

محطة تل أبيب

المزيد

هآرتس: إسرائيل تخطط لنقل إدارة معبر رفح من الجانب الفلسطينى لشركة أمريكية

بعد رفع العلم الإسرائيلى على الجانب الفلسطينى من معبر رفح.. ماذا يحدث هناك؟

ليس هذا ما وافقنا عليه.. لماذا تراجعت إسرائيل عن الصفقة بعد قبول حماس؟