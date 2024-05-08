الأربعاء 08 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عزت إبراهيم لـ"الشاهد": القاهرة الإخبارية خلقت الكثير من المصداقية فى الإعلام المصرى

الدكتور إبراهيم عزت
الدكتور إبراهيم عزت

قال الدكتور عزت إبراهيم، رئيس تحرير الأهرام ويكلي، إن ما فعلته قناة “القاهرة الإخبارية” من طرح الرؤية المصرية ساعة بساعة وتقديم الرؤية الحقيقية لما يجري على الأرض، بدليل أننا في الأيام الماضية تجد أنه كان هناك الكثير من الأخبار التي قام مسؤولون مصريون بتصحيح معلومات كثيرة فيها وردت في قنوات إعلامية أخرى، لو لم تكن لديك هذه القناة ما كنت تقدر على تصحيح هذه المعلومات.

وأضاف عزت إبراهيم، خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر قناة extra news، أن تقديم الرؤية المصرية بهذا الشكل كان مطلوبًا، وهذا النجاح يمكن البناء عليه، فهذه القناة خلقت الكثير من المصداقية في الإعلام المصري إلى حد كبير في المنطقة، وأصبح اليوم يُشار إليها باعتبار أنها منصة رئيسية للحصول على الخبر في ظل انخراط مصر بشكل واضح في دائرة الصراع، حيث تعتب مصر داخل الحرب ليس من خلال التواجد المباشر بالقوى العسكرية لكنها تعتبر في قلب المعركة، كما أنه تم سد فجوة كبيرة في السباق الإقليمي بامتلاك القنوات الفضائية، وكان لابد لمصر أن تدخل هذا السباق، لأن كل دولة في المنطقة لديها قنواتها، فكان من المهم أن يكون لديك الصوت المصري الذي يصل إلى كل سكان المنطقة وخارجها، وبالتالي فإن هذا الأمر يحتاج إلى المزيد والمزيد من التواصل.

وتابع: "أحيي كل كم قام على هذا المشروع لأنه دائمًا في الأزمات الكبرى تظهر أهمية مشروعات بعينها وأهمية أفكار بعينها، وهذا المشروع يستعيد فكرة أن مصر تقود على المستوى الإعلامي في المنطقة، وأنها تستطيع أن تقدم بالمصداقية والأداء السليم والمعلومة الموثقة وعدم الجري وراء السبق لمجرد السبق..كل هذه الأمور سوف تضع منظومة الإعلام المصري، على رأسها القاهرة الإخبارية في مزيد من التقدم".

الدكتور عزت إبراهيم برنامج “الشاهد” قناة القاهرة الإخبارية القضية الفلسطينية الحرب على غزة

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