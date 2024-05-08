عزت إبراهيم لـ"الشاهد": الصين تعيد بناء قوتها البحرية الكبرى

قال الدكتور عزت إبراهيم، رئيس تحرير جريدة الأهرام ويكلي، إن الصينيون الآن يتحدثون عن الغرب الأوسط، من وجهة نظرهم، وهو ما يعطي ملمح على أن هناك تحوّل في الأفكار علينا أن نقرأه جيدًا ونستوعبه ونفهم أن العالم ليس في حالة ثابتة.

وأضاف الدكتور عزت إبراهيم خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، عبر قناة extra news، أن صعود القوى البحرية على سبيل المثال هي واحدة من العلامات الهامة جدًا لتحولات النظام الدولي، فنجد أن الولايات المتحدة لم تكن تحسب حساب صعود القوى البحرية الصينية في السابق.

وأوضح أن هناك مدرسة في الولايات المتحدة وفي بريطانيا ترى أن من يمتلك القوى البحرية فهو المسيطر على المسرح الدولي، وما يحدث الآن هو أن الصين تعيد بناء قواتها البحرية الكبرى شيئًا فشيئًا، لافتًا إلى أنها لا تقدم نفسها الآن على أنها القوى المهيمنة والمنافسة للولايات المتحدة لكنها تستهدف مصالحها في مناطق بعينها، فتجد منذ شهور أن الصين عندما بدأ الحوثيون استهداف السفن في باب المندب وفي البحر الأحمر، قامت بإرسال بعض القطع حتى لو كان بشكل رمزي لحماية مسار التجارة العالمية.