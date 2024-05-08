الأربعاء 08 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الأهلى والزمالك اليوم لكرة السلة.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 8 مايو 2024

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم

يكثر البحث عن مواعيد مباريات اليوم لكرة القدم في مختلف الأندية سواء المحلية أو الأوروبية أو الأفريقية؛ للاستمتاع بمشاهدتها من عشاق كرة القدم وتشجيع فرقهم المفضلة.

نعرض في التقرير التالي جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 8 مايو 2024 المقامة حاليا ومنها دوري السوبر المصري في كرة السلة بين فريقي الأهلي والزمالك بخلاف مباريات كرة القدم الأوروبية.

مواعيد مباريات اليوم دوري السوبر المصري | كرة سلة

مباراة الأهلي | كرة سلة والزمالك | كرة سلة في تمام الساعة 21:00

مواعيد مباريات دوري الدرجة الثانية (المحترفين)

مباراة حرس الحدود والقنـــاة في تمام الساعة 16:30
مباراة وادي دجلة وراية الرياضي في تمام الساعة 16:30
مباراة لافيينا-لم تبدأطنطا في تمام الساعة 16:30
مباراة بروكسي وغزل المحلة في تمام الساعة  16:30
مباراة بترول أسيوط والنصر للتعدين في تمام الساعة 16:30
مباراة أبو قير للأسمدة ونادي وي في تمام الساعة 16:30
مباراة مكادي والنجوم في تمام الساعة 16:30

مواعيد مباريات اليوم الأحد 5-5-2024 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم السبت 4-5-2024 والقنوات الناقلة


مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا

مباراة ريال مدريد وبايرن ميونيخ في تمام الساعة 22:00

مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي

مباراة كلوب بروج وفيورنتينا في تمام الساعة 19:45

مواعيد مباريات كأس تركيا

مباراة فاتح كاراجومروك  وطرابزون سبور في تمام الساعة 21:30

مواعيد مباريات كوبا ليبرتادوريس

مباراة يونيفيرستاريو دي ديبورتيس وجونيور في تمام الساعة 05:00
مباراة ديبورتيفو تاتشيرا  وليبرتادفي تمام الساعة 04:00
مباراة ناسيونال وريفر بليت في تمام الساعة 03:00
مباراة باليستينو وفلامنجو في تمام الساعة 03:00
مباراة كاراكاس وبنيارول في تمام الساعة 02:00
مباراة روساريو سنترال وأتليتيكو مينيرو في تمام الساعة 02:00.

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موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي 

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مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 7 مايو 2024 والقنوات الناقلة

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فى بيان رسمى.. الزمالك يدين الأخطاء التحكيمية فى مباريات الدورى

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