الأحد 05 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الدورى المصرى اليوم.. مواعيد مباريات الأحد 5-5-2024

كرة القدم
كرة القدم

تستقطب مباريات كرة القدم اهتمام عشاق الساحرة المستديرة، خاصة في الوقت الحالي المقام فيه مباريات الدوري المصري، حيث نشهد مبارتين اليوم الأحد، الأولى بين البنك الأهلي وإنبي، والثانية سموحة والزمالك.

وننشر في هذا التقرير مواعيد مباريات اليوم الأحد 5 مايو 2024  في مختلف البطولات والدوريات المقامة على المستوى الدولي والمحلي ومنها مباريات الدوري المصري.

مواعيد مباريات الدوري المصري

مباراة البنك الأهلي وإنبـي 19:00
سموحة والزمالك 19:00

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز

ليفربول وتوتنام هوتسبر 18:30
برايتون وأستون فيلا 16:00
تشيلسي ووست هام يونايتد 16:00

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

إشبيلية وغرناطة 22:00
رايو فايكانو وألميريا 22:00
فالنسيا وديبورتيفو ألافيس 19:30
سيلتا فيجو وفياريال 17:15
أوساسونا وريال بيتيس 15:00

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

روما ويوفنتوس 21:45
ميلان وجنوى 19:00
هيلاس فيرونا وفيورنتينا 16:00
إمبولي وفروزينوني 16:00
كالياري وليتشي 13:30

مواعيد مباريات الدوري الألماني

هايدنهايم وماينتس 05:30
آينتراخت فرانكفورت وباير ليفركوزن 18:30
يونيون برلين وبوخوم 16:30

مواعيد مباريات بطولة إفريقيا للأندية | كرة سلة

دوان | كرة سلة والاتحاد المنستيري | كرة سلة 21:30
الجيش الرواندي | كرة سلة وريفرز هوبرز | كرة سلة 18:30

مواعيد مباريات الدوري البرتغالي

فاماليساو وبنفيكا 22:30
أروكا وإشتريلا أمادورا 20:00
سبورتنج براجا وكاسا بيا 20:00
فارنزي وإشتوريل بارايا 17:30

جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2024 الدور نصف النهائي للذهاب والعودة

موعد مباريات الدوري الإنجليزي الجولة 36

مواعيد مباريات الدوري التركي

جالاتا سراي وسيفاس سبور 19:00
غازي عنتاب وهاتاي سبور 19:00
باشاك شهير وقاسم باشا 16:00

مواعيد مباريات الدوري الهولندي


فيينورد وزفوله 21:00
ألكمار وتفينتي 17:45
فوليندام وأياكس 15:30
أوتريخت وفيتيس 15:30
هيراكلس وفالفيك 13:15
إيندهوفن وسبارتا روتردام 13:15

مواعيد مباريات الرابطة التونسية المحترفة


الإفريقي والصفاقسي 19:30
الملعب التونسي الترجي 17:00
قوافل قفصة ومستقبل المرسى 17:00

مواعيد مباريات دوري نجوم العراق

القوة الجوية والكرخ 20:15
دهوك والحدود 18:00
أربيل والميناء 18:00
النفط ونفط ميسان 15:45
الطلبة وأمانة بغداد 15:45

مواعيد مباريات دوري أدنوك الإماراتي للمحترفين

الجزيرة وبني ياس 19:45
حتا وعجمان 17:05

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مواعيد مباريات اليوم السبت 4-5-2024 والقنوات الناقلة

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دون تأجيل.. مواعيد مباريات الجولة الحادية والعشرين بـ"دورى نايل"

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