الثلاثاء 07 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بعد النسيان.. مشروع ترميم سور الاستاد الأثري بالإسكندرية يعيده للحياة (فيديو)

سور الاستاد الاثري
سور الاستاد الاثري

مشروع تطوير وترميم جديد تشهده محافظة الإسكندرية لواحد من أهم معالمها الأثرية لإعادتها للحياة مرة أخري، بعدما شهدت إهمالا لسنوات طويلة.

الدكتور هاني زكي مفتش أول بمنطقة آثار الإسكندرية، يقول إن هناك مشروع ترميمي مهم نظرا لما يشكله من مكانة مهمة وقيمة أثرية كبيرة، ويمزج بين تراث استاد الإسكندرية أقدم استاد في إفريقيا وتاريخ الإسكندرية القديم.

وأضاف زكي في تصريح لـ"الدستور" أن ما تبقى من سور الإسكندرية الأثري هو واحد من أهم الأسوار الدفاعية القديمة والتي تحيط الإسكندرية في تاريخها آنذاك لتسمى السور الشرقي أو الزهري، وتصل كلا من أسوار الشلالات القبلية والبحرية، وبمرور الزمن أصبحت متهالكة وتفتقر الترميم.

txt

السياحة والآثار تفتتح صالة دخول الزوار إلى قلعة قايتباى بمدينة الإسكندرية

وأوضح أن الإسكندرية بتاريخها ومعالمها الأثرية المهمة تستحق أن تلقى الاهتمام والرعاية وتعويضها بمشروعات تنشطها سياحيا بالصورة التي تستحقها.

سور الاستاد الاثري

سور الاستاد
سور الاستاد
سور الاستاد الاثري
سور الاستاد الاثري
وزارة السياحة والآثار سور الاسكندرية الاثري سور الاستاد الاثري أعمال ترميم أعمال ترميم ورفع كفاءة

الأكثر قراءة

ياسمين عبدالعزيز مع إسعاد يونس.. مفاجآت عن الزواج والطلاق والفن (فيديو)

مواعيد إعادة حلقة ياسمين عبد العزيز ببرنامج صاحبة السعادة

ورطة إسرائيل فى رفح

عاجل.. متحدث الحكومة يكشف تفاصيل تعديل خطة تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة (فيديو)

شيخ الطريقة الجازولية: إسرائيل تخترق كل الاتفاقيات والأعراف الدولية

محمد الباز: 7 أكتوبر خطط لها ونفذها مغامرون مستهترون من حماس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

عن بؤس الثقافة والمثقفين العرب

ماجد حبته

الجانب الآخر لمعبر رفح!

حسين دعسة

قرار حركة حماس.. لإذابة ثلوج التضليل حول حرب غزة

خالد حريب

حماس.. وأكثر من علامة استفهام

إبراهيم داود

رحلة إلى القصر.. والبلاط والطيبة

ماجد حبته

قصف صفقة التهدئة!

جلال حمام

أكاد أشك فى نوايا حماس!

لواء. محسن الفحام

ما بين المفاوضات وفشلها.. ابحث عن حماس

صور

الأهلى فاتح للشهية وهزم الاتحاد برباعية

مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في دوري نايل

جنينة الأسماك: المصريون يحتفلون بشم النسيم

محطة تل أبيب

المزيد

هآرتس: إسرائيل تخطط لنقل إدارة معبر رفح من الجانب الفلسطينى لشركة أمريكية

بعد رفع العلم الإسرائيلى على الجانب الفلسطينى من معبر رفح.. ماذا يحدث هناك؟

ليس هذا ما وافقنا عليه.. لماذا تراجعت إسرائيل عن الصفقة بعد قبول حماس؟