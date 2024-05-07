بعد الإجازة الطويلة.. طرق هتساعدك على تغير مودك والاستعداد للعمل مجددا

لا يعلم معظمنا كيفية التعامل مع فكرة العودة من الاجازة الطويلة ومتابعة العمل بعد ذلك، الأمر الذي يتسبب في التعرض للكثير من المشكلات فى العمل نتيجة لعدم القدرة على التأقلم بشكل كامل.



ونقدم فى السطور التالية مجموعة من النصائح التي تساعد فى التأقلم مع العمل بشكل منضبط بعد فترة من الاجازة وذلك بحسب ما ذكر فى موقع "work"، فهناك بعض الامور التي تساعد بشكل كبير فى القضاء الاحساس بعدم القدرة على العمل مرة آخري بعد الاجازة الطويلة، وذلك بحسب ما جاء فى التقرير:



- يجب الحرص على استعادة الشغف فى العمل من خلال وضع تارجت جديد لك ترغب فى الوصول له وهو ما يساعد بشكل كبير فى الحصول على تحدي جديد وما يساهم فى عودة الشغف للعمل مرة آخري بعد أجازة طويلة.

- يجب الاهتمام باستخدام طرق تحفيزية خلال الذهاب العمل وهو ما ينعكس بشكل ايجابي على الرغبة فى العمل وانجازه على سبيل المثال ربط انجاز بعض الامور فى العمل بشراء شيء تخطط إليه منذ فترة وهو ما سيجعلك فى رغبة شديدة بتنفيذ العمل من اجل شراء ما تريد.

- وضع بعض الخطط الصغيرة للعمل فالخطط الصغيرة تجعلك تصل إلى أهداف كبيرة اخري، على سبيل المثال اذا كنت ترغب فى الحصول على أمر كبير فى العمل عليك بإنجاز الأمور الصغيرة أولا.

- استخدام بعض الاشياء الجديدة فى العمل مثل شراء مج جديد على سبيل المثال فيساعد شراء اشياء جديدة على التحفيز فى العمل.

- قم بتحضير وجبات قبل الذهاب الى العمل وذلك من اجل الحصول على تغير فى الروتين الخاص بك.

- عليك القيام بالاستيقاظ مبكرا قبل الخروج إلى العمل وذلك من أجل الحصول على مود أفضل.