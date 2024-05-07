أبرز نصوص قانون التصالح الجديد 2024 المطبق من اليوم

يتساءل آلاف المواطنين عن إجراءات التصالح في مخالفات البناء وأبرز نصوص قانون التصالح الجديد 2024، حيث تستعد المراكز التكنولوجية لاستقبال طلبات التصالح اعتبارا من اليوم الثلاثاء الموافق 7 مايو 2024.

أبرز نصوص قانون التصالح الجديد 2024

يستعرض «الدستور» أبرز نصوص قانون التصالح الجديد 2024 الذي ينص على أنه يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في المخالفات البنائية التي وقعت قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك وفق الحالات والضوابط التالية:-

- تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.

- التعديات على خطوط التنظيم المعتمدة، بما في ذلك التعديات قبل اعتماد خط التنظيم، أو على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة، أو على الشوارع التخطيطية التي لم تكتمل تنفيذها على الطبيعة.

- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا، شريطة الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق وفقًا للوائح التنفيذية.

- المخالفات التي تمت بـ المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المميز المنصوص عليه بـ القانون رقم 144 لـ سنة 2006، وبـ شروط محددة.

-المخالفات في العقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المميزة وفقًا لـ قانون البناء.

-تجاوز قيود الارتفاع المقررة بـ موجب قانون الطيران المدني، مع مراعاة موافقة وزارة الطيران المدني.

-البناء على الأراضي المملوكة للدولة بناءً على طلب تقنين وضع اليد وفقًا للتشريعات المنظمة لذلك.

-تغيير استخدام العقارات بـ المناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.

كما تشير اللائحة التنفيذية للقانون إلى الوثائق والشروط الأخرى اللازمة للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء.

مميزات قانون التصالح الجديد 2024

تضمنت التعديلات العديد من المزايا، ومن بين هذه المزايا:-

- تمديد فترة العمل بـ القانون للسماح بـ أكبر قدر من الاستفادة لـ جميع الأطراف.

-عدم المبالغة في قيمة المخالفة من خلال ضبط الإجراءات وآليات التقييم.

-الحرص على أن تتسلم الإدارة جميع الطلبات مع السماح للجان المختصة فقط للفصل بينها.

-التعامل مع الخدمات وفق طبيعة المنطقة، وقيمتها السوقية، ونوعيتها مع مراعاة البعد الاجتماعي والتعامل العادل مع الشروط والضوابط.

أما بخصوص آخر قرارات التصالح في مخالفات البناء لعام 2023، يتيح القانون الجديد فرصة التصالح في عدة حالات، منها:

- تغيير استخدام الأرض في مناطق بدون مخططات تفصيلية معتمدة.

- التعديات على خطوط التنظيم المعتمدة.

- التعدي على حقوق الارتفاق بشرط التفاهم مع أصحاب هذه الحقوق.

-التصالح في المخالفات بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

- المخالفات في العقارات داخل المناطق ذات القيمة المميزة بـ شروط معينة.

-البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وفق ضوابط محددة.

-التصالح في مخالفات البناء وفقًا لـ شروط السلامة الإنشائية والتنسيق الحضاري.

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