الأربعاء 08 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

رابط التقديم فى وظائف مسابقة التربية والتعليم 2024.. الشروط والأوراق المطلوبة

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

يتصدر رابط التقديم فى وظائف مسابقة التربية والتعليم 2024، محركات البحث تزامنًا مع قرب فتح باب التقديم لوظائف معلم مساعد مادة اعتبارًا من يوم 14 من شهر مايو 2024 حتى يوم 27 من الشهر نفسه، عبر بوابة الوظائف الحكومية.

 

رابط التقديم فى وظائف مسابقة التربية والتعليم 2024

يتيح رابط التقديم فى وظائف مسابقة التربية والتعليم 2024، الفرصة أمام الجميع لتقديم الطلبات إلكترونيًا لعدد 18886 وظيفة معلم مساعد للصفوف الابتدائية (الرابع، الخامس، السادس)، للمواد الآتي: اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الرياضيات، العلوم، الدراسات الإجتماعية، والحاسب الآلى"، بجميع محافظات الجمهورية.

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خطوات التقديم لمسابقة التعليم 

يقتصر التقديم لوظائف مسابقة التربية والتعليم 2024 على بوابة الوظائف الحكومية من هنا، حيث يتعين على المتقدم تسجل الدخول إلى موقع بوابة الوظائف الحكومية، ثم اختيار تبويب الوظائف من أعلى الصفحة الرئيسية للموقع، قم باختيار وظائف وزارة التربية والتعليم والتعليم العالى، يلى ذلك اختيار من بين قائمة المحافظات المحافظة محل إقامة المتقدم وادخل كافة البيانات الشخصية والعملية المطلوبة.

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المستندات المطلوبة للتقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم 

ترفق بالمستندات الأصلية والملونة بصيغة jpg، وهى: صورة شخصية حديثة للمتقدم، بطاقة رقم قومي سارية، صحيفة أحوال جنائية سارية وموجهة للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، المؤهل الدراسى، الدبلوم التربوى للمؤهلات التى تتطلب تقديمه، المؤهل الأعلى إن وجد، الموقف من الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة، شهادة التأهيل لذوى الإعاقة، إيصال الإيداع البنكي.

 

ينبغى التقديم فى المحافظة محل إقامة المتقدم المثبته فى بطاقة الرقم القومي، مع ضرورة انطباق عدد من الشروط من أبرزها: أن يكون مصرى الجنسية، حسن السمعة، ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، ألا يزيد سن المتقدم عن 40 عامًا، الحصول على مؤهل تربوي بتقدير عام مقبول فأعلى، بالإضافة إلى اجتياز كلًا من: الاختبارات والتدريبات التي تقررها وزارة التعليم والكشف الطبي وتحليل المخدرات.

 

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التخصصات المطلوبة في مسابقة وزارة التربية والتعليم 

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