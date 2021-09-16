ما حكم الشرع في جماع الزوجين بالحمام والاستحمام معا؟

جدل كبير أثير حول حكم الجماع بين الزوجين في الحمام، والاستحمام معا بعد العلاقة، بين رواد التواصل الاجتماعي عبر جروبات الفتوى على "فيسبوك" ما أن طرحت سائلة فتوى حول هذا الأمر، انقسم رواد التواصل من المختصين في الدراسات الشرعية إلى أن الجماع يحرم شرعًا في الحمام، بينما أجازه البعض ولا حرج فيه، معللين ذلك بأن من حق الزوجين أن يفعلا ما يشاءان.

وعند الرجوع إلى علماء الأزهر والإفتاء لحسم هذا الجدل الدائر، حول حكم شرعى لم يتفق عليه الناس، فقد وجدنا أن الدكتور صبري عبد الرؤوف أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، فقد أجاب على هذا السؤال في مقطع فيديو مسجل له، على “يوتيوب” قائلا إن "هذا الكلام فارغ، ومن يحرمون ذلك بأي دليل جاءوا، وقد روت لنا السيدة عاشئة، حيث كانت تغتسل هى والنبي من آن واحد، فلم يري مني ولا أرى منه شيئا، أي لم يرى عورتي ولم أرى عورته".

وأضاف أن هناك بعض الناس يمكلون حمام سباحة وينزلون يستحمون فيه بعد العلاقة الزوجية، وكذلك في البانيو في البيت ولا حرمة في هذا، وليس هناك ما يمنع من الاستحمام في الحمام بين الزوجين، وكذلك يجوز الجماع في الحمام ولا حرج في ذلك ولم يوجد دليل على حرمة ذلك، حيث قال تعالى: "هن لباس لكم وأنتم لباس لهن" وللزوج أن يستمع وللزوجة أن تستمتع بزوجها".

طرق التواصل مع دار الإفتاء

وحددت دار الإفتاء طرق التواصل لطلب الفتاوى، منها من الموبايل أو الأرضي 107 مسجل ومباشر وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة، كما يمكن الاتصال عن طريق التليفون التالي 0020225970400 من خارج مصر، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة فاكس: 25926143، مع ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة.

كما تبث عبر صفحتها على موقع التواصل "فيسبوك" يوميًا من الأحد حتى الأربعاء، من خلال نخبة من أكفأ علماء الدار المتخصصين في الدراسات الشرعية، للرد على كل الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالمسلمين في أنحاء العالم، كما تقوم بمناقشة بعض القضايا المجتمعية وتقدم معالجة لها، إضافة إلى الفتاوى المتخصصة التي تصدرها سواء المتعلقة بالرياضة أو الأقليات المسلمة أو المسنين.