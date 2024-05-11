السبت 11 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

بايدن يخطئ مجددا و"يعين" كيم جونغ أون رئيسًا لكوريا الجنوبية

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

ارتكب الرئيس الأمريكي جو بايدن زلة لسان جديدة إذ وصف الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون بأنه رئيس كوريا الجنوبية.

وقال بايدن في خلال حدث لجمع التبرعات لحملته الانتخابية في كاليفورنيا: "الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب فخور بـ "رسائل الحب التي أرسلها للرئيس الكوري الجنوبي كيم جونغ أون".

وغالبا ما يقترف بايدن البالغ من العمر 81 عاما، الخطأ تلو الخطأ في خطاباته العامة.

ويستخدم الجمهوريون هذا في صراع الحزبين للتشكيك في القدرات العقلية والبدنية للرئيس الأمريكي.

وفي نهاية فبراير، خضع بايدن لفحوصات طبية منتظمة، وأوضحت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير أن الفحوصات لم تشمل التحقق من القدرات العقلية للرئيس الأمريكي.
 

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