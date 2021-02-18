غدا.. سليمان محمد سليمان ضيف حسن راتب في «شخصيات في حياتي» على «المحور»

حسن راتب يدلي بشهادة للتاريخ: أساتذة الطب في مصر لا يضارعهم أفضل الأطباء في العالمد. سليمان محمد سليمان : حسن راتب تحمّل الألم وكان مؤمنًا وصابرًا وظل مبتسمًا حتى دخوله غرفة العملياتحسن راتب يكشف سر ابتسامته أثناء إجراء عملية خطيرة : تذكّرت مقولة الشيخ الشعراوي «في ظل المحن تأتي المنح»في حلقة خاصة من برنامج «شخصيات في حياتي» في العاشرة من مساء غد الجمعة على شاشة قناة «المحور »، يحل الأستاذ الدكتور سليمان محمد سليمان، رئيس أقسام الجراحة وجراحة الأورام بالمستشفى الجوي، ضيفًا على الدكتور حسن راتب.وبدأ الدكتور حسن راتب حديثه عن أن هناك شخصيات أثّرت في حياته ولها تأثير كبير على مسيرته، حيث تبادل المعرفة والثقافة مع هذه الشخصيات ومنها ضيف الحلقة أ.د. سليمان محمد سليمان، وله دور كبير في إنقاذ حياته مرتين.وتابع راتب: «قمت بتسجيل 60 حلقة لبرنامج (شخصيات أثّرت في حياتي) ولهم فضل عليّ، ولكن شخصية هذه الحلقة مختلفة بشكل كبير، والمولى عز وجل جعله سبب في إنقاذ حياتي مرتين، المرة الأولى في 2015، وكان الغرض سحب الشحوم من الجسم وعندما قمت بإجراء العملية حدث 50 ثقبًا في جدار المعدة وأدّى إلى تسمم وأصبحت الحالة خطيرة».وتابع راتب: «تدهوّرت حالتي الصحية وتسمم الغشاء البريتوني وقمت بالاستعداد للسفر إلى باريس، ولكن هناك مسؤول كبير علم بحالتي الصحية ونصحني بالتوجه إلى المستشفى الجوي والتقيت هناك أ.د. سليمان محمد سليمان والحمد لله كان له فضل وتأثير كبير في حياتي، وهو شخصية وطنية وهو رئيس أقسام الجراحة وجراحة الأورام بالمستشفى الجوي، ويتقلد العديد من المناصب المهمة في مصر والعالم، وهو خير سفير للرحمة لمصر بالعالم، وأجرى العديد من العمليات النادرة وتناقلت أخباره وسائل الإعلام».وأوضح راتب أنَّ «د. سليمان قال لي (لو سافرت باريس لن تستطيع أن تصل لأن الحالة خطيرة والتسمم بالجسم نتيجة الثقوب وانهيار الغشاء البريتوني، ولا بد فورًا من دخول العمليات)، وبالفعل امتثلت وقام بإجراء العملية وتابع حالتي حتى تماثلت للشفاء وأنقذ حياتي».ومضى راتب قائلًا: «إنني أقول شهادة للتاريخ إنَّ أساتذة الطب في مصر لا يضارعهم أفضل الأطباء في العالم، وعندما سافرت للخارج أكد لي خبراء الطب أن ما قام به د. سليمان هو معجزة حقيقية ولن يستطيع أي دكتور مهما بلغت قدراته وكفاءته من إجراء هذه العملية بهذا النجاح والكفاءة، وهو وجه بشوش يُبشر بالخير ويعطي الأمل لكل مريض».وقال العالم والدكتور سليمان: «إنني منذ أن رأيت حالة د. حسن راتب، شعرت بخطورة الموقف لأن انفجار الغشاء البريتوني لأكثر من 6 ساعات تكون نسبة الوفاة 60%، ود. حسن راتب كان متحملًا لأكثر من يومين واتاخذنا القرار السليم والحمد لله وتم إجراء العملية بسرعة شديدة لمواجهة الحالة، والحمد لله أن د. حسن راتب تحمّل الألم وكان مؤمنًا وصابرًا وظل مبتسمًا حتى دخوله غرفة العمليات، وإنني كنت أشعر بأن هناك من يساندنا في العملية والحمد لله ودعوات الجميع كانت واضحة في العملية وما تلاها».وعقّب د. حسن راتب عن سر ابتسامته في ظل الحالة الخطرة أن هناك مقولة للشيخ الشعراوى «في ظل المحن تأتي المنح) وأنا عندي حسن ظن بالله ورحمته، والحمد لله أننا نعيش في نعم كثيرة ولا نشعر بها وتأتي تلك المواقف لنشعر قيمة النعم وفضل الصحة والشفاء من الله عز وجل».وأشار د. سليمان إلى أنه كانت هناك شبه حالة انسداد في الأمعاء بعد فترة كبيرة من إجراء العملية الأولى وتمَّ اتخاذ القرار بسرعة بإجراء عملية بشكل عاجل في المعدة وعلاج الانسداد، والعملية أخذت وقتًا طويلًا جدًا وحساسة للغاية نتيجة الالتهاب البريتوني، والحمد لله نجحت العملية وتمت الإشادة من جميع الخبراء في العالم بالعلماء في مصر وفي مقدمتهم الأطباء، والحمد لله بتوفيق من ربنا تمَّ التدخل الجراحي.وعقب د. حسن راتب أن من أهم ما خرجت به من هذه المحنة أن الصلة بالله والقرب من المولى عز وجل هو الذي أعانني على مواجهة الألم وكان قلبي مليئة بالأمل وأتذكر قوله تعالى «وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها» وشعرت بقيمة نعمة الصحة والتي بها نعم كثيرة جدًا.وتوجه راتب بالشكر إلى الدكتور إبراهيم كامل وأنه دائم الدعاء له وأيضًا اللواء مراد موافي والشكر للقائمين على إدارة المستشفى الجوي على روعة هذا الصرح الطبي والذي يعد وجهة مشرفة في مصر وهو نموذج طبي رائع وشهد له الجميع داخل مصر وخارجها.واختتم د. سليمان الحلقة برسالة شكر إلى الله على ما أنعم به عليه وأيضا لقائه بالدكتور حسن راتب وهو مثقف وشخصية متميزة وسعدنا جدًا وتشرفنا بتواجده في الصرح الطبي، المستشفى الجوي بمصر.ويعرض البرنامج جزءًا من احتفالية سابقة بمناسبة شفاء د. حسن راتب بحضور نخبة من الشخصيات العامة.يذاع برنامج «شخصيات في حياتي» في العاشرة مساء غدا الجمعة ويعاد في الخامسة مساء السبت على شاشة «المحور».