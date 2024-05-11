السبت 11 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

السفير الروسي لدى واشنطن: كييف تستخدم الأسلحة الأمريكية ضد أهداف مدنية

السفير الروسي في
السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف

قال السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف إن كييف تتجاهل الوعود بعدم استخدام الأسلحة الأمريكية ضد أهداف مدنية في روسيا، بما في ذلك المباني السكنية والمدارس.

وأضاف أنطونوف أن "البيت الأبيض يتنصل نفاقا من مسؤوليته عن هذه الضربات، بينما تتساقط الصواريخ على المباني السكنية والمدارس في دونباس وشبه جزيرة القرم ومنطقة بيلغورود، ويموت الأطفال والنساء".

ووفقا للسفير الروسي، فإن نظام كييف "لا يهتم بالوعود المقدمة للرعاة" بعدم استخدام الأسلحة الغربية ضد أهداف في روسيا.

تجدر الإشارة إلى أن قوات كييف تقصف مرافق ومنشآت مدنية روسية في المناطق الحدودية، ما يتسبب أحيانا في مقتل أطفال ونساء.

وحذرت موسكو الدول الغربية من أن تزويد كييف بالأسلحة بما في ذلك الصواريخ البعيدة المدى يجعل هذه الدول متورطة في الصراع الأوكراني، كما أن ضخ الأسلحة في أوكرانيا لا يسهم في إطلاق مفاوضات لحل الأزمة بل يطيل أمدها ويؤدي إلى تدمير أوكرانيا.

 

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