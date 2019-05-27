فرج عامر يطالب "الأعلى للإعلام" بمراجعة قرار وقف "شيخ الحارة"

قال النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن برنامج شيخ الحارة متميز للغاية وله دور في جذب المشاهدين مرة أخرى للبرامج الحوارية، معربا عن استيائه من قرار وقف البرنامج من قبل المجلس الأعلى للإعلام.



وطالب النائب في بيان له، المجلس الأعلى للإعلام بمراجعة قراره بوقف البرنامج لمدة شهر، حيث إن المخالفة التي يتحدث عنها المجلس ارتكبها الضيف واعتذر عنها مباشرة.



وأكد عامر، أن نقابة الإعلاميين ليس لها حق في وقف مقدمة البرنامج بسمة وهبة، حيث إن الإعلامية ليست عضوا من أساسه بالنقابة، كما أن الجمعية العمومية لم تنعقد حتى الآن، لأن الأعضاء الذين تم قبولهم حتى الآن ١٨ فقط.