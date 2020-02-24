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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

مناقشة «تمار» في مختبر السرديات بالإسكندرية

الإثنين 24/فبراير/2020 - 10:47 ص
مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية
هبه عويضه
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ينظم مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية، ندوة لمناقشة رواية "تمار" الحاصلة على جائزة أفضل رواية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2020 للأديبة مي خالد، وذلك في الساعة السابعة مساء يوم الثلاثاء الموافق 25 فبراير.

يناقش الرواية الناقدتان الدكتورة دينا مندور وفاطمة عبد الله، ويدير اللقاء الأديب منير عتيبة مدير مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية.

يذكر أن مي خالد خريجة كلية الإعلام بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وهي مذيعة بالبرامج الإنجليزية الموجهة والإذاعة المصرية وتعمل أيضًا في ترجمة ومعالجة الأعمال الدرامية التلفزيونية وفي الأعمال الدرامية المدبلجة.

ومن الأعمال التي صدرت لها: مجموعة قصصية "أطياف ديسمبر" عن الهيئة المصرية العامة للكتاب عام 1998، ورواية "جدار أخير" عن دار ميريت عام 2001، ومجموعة قصصية "نقوش وترانيم" عن دار شرقيات عام 2003، ورواية "مقعد أخير في قاعة إيوارت" عن دار شرقيات عام 2005، ورواية "سحر التركواز" عن دار شرقيات عام 2007، ومجموعة قصصية "مونتاج" عن دار الدار عام 2009، ورواية "تانجو وموال" عن دار العين عام 2011، وكتاب أدب رحلات "مصر التي في صربيا" عن دار العربي للنشر والتوزيع في 2013.

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