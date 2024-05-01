الأربعاء 01 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

‎نادين لبكى عضو لجنة تحكيم المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائى الدولى

نادين لبكى
نادين لبكى

‎أعلن مهرجان كان السينمائي الدولي عن أسماء لجنة التحكيم للدورة الـ77 للمهرجان، ومن بين الأسماء المخرجة اللبنانية نادين لبكي.

ومنذ أن بدأت مسيرتها السينمائية، أصبح لـ"لبكي" مسيرة وطيدة مع هذا المهرجان الأشهرعالميًا، إذ شارك فيلمها الطويل الأول "سكر بنات" بأسبوع المخرجين عام 2007 ومن ثم عام 2011 كانت المشاركة في فئة نظرة ما مع فيلمها الثاني "وهلأ لوين؟" وفيلمها الأخير "كفرناحوم"  شارك في المسابقة الرسمية عام 2018 ونال جائزة لجنة التحكيم.

‎كما شاركت كعضو لجنة تحكيم في قسم (نظرة ما ) في عام 2015 وكذلك في عام  2019. واليوم هي من بين الأسماء الكبيرة التي تشارك في لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للمهرجان.

و‎يقام هذا المهرجان العريق سنويًا في مدينة (كان) الفرنسية، وتنظم دورته السابعة والسبعين خلال الفترة ما  بين 14 و25 مايو 2024.

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