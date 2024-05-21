الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المشدد 3 سنوات لعامل بتهمة تعاطى المخدرات بدار السلام

محكمة - ارشيفية
محكمة - ارشيفية

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء، عامل بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه 10 آلاف جنيه لتعاطيه الحشيش ومخدر آخر في دار السلام.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم «محمد.ج.ع» 21 سنة، عامل بدائرة قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة بإحراز جوهري الاندازول كاربوكساميد والحشيش المخدرين في غير الأحوال الغير مصرح بها قانونًا بقصد التعاطي.

وأضافت شهادة الرائد شرطة عبد الرحمن عادل محمد رجائي، معاون مباحث قسم شرطة دار السلام أنه أثناء مروره الأمني أبصر المتهم محرزًا لكيس بلاستيكي يحوي جوهر مخدر فضبطه واستخلصه منه وبتفتيشه عثر على هاتف جوال وبمواجهته أقر بإحرازه للجواهر المخدرة بقصد التعاطي والهاتف الجوال للتواصل مع التجار لشراء تلك الجواهر المخدرة.

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