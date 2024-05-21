الثلاثاء 21 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«انتعاشة كبيرة».. 8 دول أوروبية تتصدرها إيطاليا تسيطر على حجوزات الموسم الصيفى

السياحة
السياحة

مؤشرات إيجابية متعددة تبث التفاؤل بين العاملين فى قطاع السياحة بالحصول على موسم تاريخى للصيف هذا العام، لتحقيق أرقام قياسية جديدة فى عدد السياح الذين يستقبلهم مختلف المقاصد السياحية من مختلف الوجهات.

وأنهى قطاع السياحة والطيران استعداداته الخاصة باستقبال زوار مصر من مختلف دول العالم خلال موسم الصيف المقبل، إضافة لاستقبال السياح فى أيام عيد الأضحى المبارك، التى من المتوقع أن تتسبب فى ارتفاع نسب الإشغالات فى القرى السياحية والفنادق، مع توفير باقات تحفيزية لمنظمى الرحلات. 

وقال عاطف عبداللطيف، عضو الجمعية العمومية لغرفة الفنادق، إن موسم الصيف يتزامن مع إجازات نهاية العام، ومن المتوقع أن يبدأ فى شهر يونيو المقبل، مع توقعات بحركة سياحية جيدة من ٨ دول أوروبية تسيطر على حجوزات الفنادق خلال شهرى يوليو وأغسطس، تتصدرها إيطاليا، وتتجه غالبيتها إلى المحافظات والمدن الشاطئية، إضافة لتدفقات سياحية أخرى من تركيا وألمانيا وروسيا وأوكرنيا والتشيك وبولندا، وكازاخستان، مع بداية الصيف بشكل تدريجى.

وأضاف أن الحجوزات للسياحة الإيطالية هذا العام تتجه بشكل كبير إلى مدينة شرم الشيخ والغردقة ومدينة العلمين الجديدة.

وقال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير الأعمال بغرفة المنشآت الفندقية، إن هناك إقبالًا على جميع المقاصد السياحية والشواطى خلال موسم الصيف لهذا العام، مع وجود إقبال كبير متوقع من المصريين والعرب خلال إجازة عيد الأضحى المبارك على الفنادق المصرية خاصة بالمدن الشاطئية.

وأكد أن الفنادق بمختلف المحافظات جاهزة لاستقبال عملائها سواء من الدول الأوروبية أو الدول العربية، من خلال توفير جميع الخدمات التى يمكن أن يحتاج لها السائح أثناء إقامته، خاصة فى المدن التى تشهد إقبالًا سياحيًا خلال الإجازات الرسمية، وموسم الصيف.

وأشار إلى أن السياحة الأوروبية تعتمد على حجز البرامج السياحية فى مصر قبل بدء الموسم مباشرة، أو فى اللحظات الأخيرة.

وأوضح أن نسب الإشغالات تعتبر حتى الوقت الراهن ممتازة، وتبشر بموسم سياحى قوى، بالتزامن مع الأعياد والمناسبات والإجازات الرسمية. 

فى السياق ذاته، قال هشام الدميرى، الرئيس الأسبق لهيئة التنشيط السياحى، إن القاهرة تتألق دائمًا فى موسم الصيف، بسبب إقبال الأفواج العربية التى تفضل الإقامة فى العاصمة، بسبب تنوع برامجها السياحية. 

وأضاف أن مدينة الغردقة تشهد هذا العام ارتفاعًا ملحوظًا فى الحركة السياحية ونسب الإشغالات، مقارنة بالأرقام المسجلة فى التوقيت نفسه من العام الماضى، نظرًا إلى تعدد الجنسيات الموجودة فى المدينة من أسواق أوروبا الشرقية ودول الخليج والدول العربية، مع إمكانية زيارة الأقصر وأسوان، بسبب قرب المسافة.

وأوضح أن الفنادق تشهد انتعاشة حقيقية هذا العام، رغم ظروف الحروب الدائرة فى المنطقة، وكذلك ارتفاع أسعار الإقامة الفندقية التى تتسبب فى تراجع نسب إقبال المصريين، مقارنة بالنسب المسجلة للأجانب والعرب. 

وأكد أن معظم الحجوزات فى فنادق القاهرة من الدول العربية، خاصة حجوزات الفنادق المطلة على النيل. 

وكشف مصدر بوزارة الطيران المدنى عن أبرز استعدادات موسم الصيف والإجازات، وأوضح أن جميع المطارات المدنية التابعة للوزارة أنهت استعدادات استقبال الزوار فى موسم عيد الأضحى المبارك من العواصم العربية والعالمية.

وأشار إلى وجود فرق عمل مشكلة فى صورة لجان خاصة ستعمل على مدار الساعة لمتابعة الحركة الجوية والركابية بالمطارات، خاصة فى المدن السياحية والرئيسية، نظرًا لتوقعات زيادة الحركة الركابية ومعدلات التشغيل، إضافة لرصد أى أخطاء أو تجاوزات من جانب شركات الطيران أو المطارات، لرفع تقاريرها الخاصة إلى مسئولى وزارة الطيران المدنى والجهات المختصة، فضلًا عن متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التى يُعمل بها بتلك المطارات خلال فترة العيد، التى تُعد اختبارًا حقيقيًا لمنظومة الطيران المدنى المصرى، فى ظل الظروف الراهنة التى يشهدها قطاع النقل الجوى العالمى.

قطاع السياحة قطاع السياحة والطيران مصر موسم الصيف

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