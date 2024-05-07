طقس اليوم.. مائل للحرارة نهارًا والعظمى بالقاهرة 28 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء طقسا مائلا للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، ومعتدلا على السواحل الشمالية، وحارا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ومائلا للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ومتوقع اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، مع وجود فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة على السواحل الشمالية الشرقية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 18، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 17، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 16، وسوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 18، وقنا العظمى 33 درجة والصغرى 22، وأسوان العظمى 34 درجة والصغرى 22.