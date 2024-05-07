الثلاثاء 07 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

طقس اليوم.. مائل للحرارة نهارًا والعظمى بالقاهرة 28 درجة

الطقس
الطقس

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء طقسا مائلا للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، ومعتدلا على السواحل الشمالية، وحارا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ومائلا للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ومتوقع اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، مع وجود فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة على السواحل الشمالية الشرقية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 18، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 17، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 16، وسوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 18، وقنا العظمى 33 درجة والصغرى 22، وأسوان العظمى 34 درجة والصغرى 22.

هيئة الأرصاد الجوية القاهرة السواحل الشمالية جنوب سيناء مائل للبرودة شمال البلاد

مواد متعلقة

بالإنفوجراف.. ننشر الحصاد الأسبوعى لأنشطة وزارة العمل

امتحانات الثانوية ومشروع رأس المال الدائم أبرز أنشطة وزارة التعليم فى إسبوع.. إنفوجراف

رباح يقرر فضح حنان على السوشيال ميديا.. نهاية الحلقة التاسعة من "حق عرب"

"حنان الغرباوى شمال" على يواجه عرب بحقيقة حبيبته.. أهم أحداث الحلقة 9 من "حق عرب"

التاريخ يحكم بالوثائق.. «الدستور» تكشف دور القاهرة فى إرساء السلام بمنطقة الشرق الأوسط

سيرة محمد اليمني.. «من سِمعه ساب خلجاته وطار عريان»

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

أسماء وعناوين 397 مسجدًا بمبادرة "حصن طفلك بالقرأن الكريم" في كفر الشيخ

الأكثر قراءة

عاجل| كواليس قبول حماس هدنة غزة.. لماذا اشتعل الخلاف بين الولايات المتحدة وإسرائيل؟

ياسمين عبدالعزيز مع إسعاد يونس.. مفاجآت عن الزواج والطلاق والفن (فيديو)

مواعيد إعادة حلقة ياسمين عبد العزيز ببرنامج صاحبة السعادة

محمد الباز: 7 أكتوبر خطط لها ونفذها مغامرون مستهترون من حماس

موعد عرض حلقة ياسمين عبد العزيز مع صاحبة السعادة

محمد الباز يكتب: ضربة حماس المريبة.. والمشبوهة أيضًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قرار حركة حماس.. لإذابة ثلوج التضليل حول حرب غزة

خالد حريب

حماس.. وأكثر من علامة استفهام

إبراهيم داود

رحلة إلى القصر.. والبلاط والطيبة

ماجد حبته

قصف صفقة التهدئة!

جلال حمام

أكاد أشك فى نوايا حماس!

لواء. محسن الفحام

ما بين المفاوضات وفشلها.. ابحث عن حماس

منى رجب

حماس.. ومسار القضية الفلسطينية

محمد رفعت

التقديرات الخاطئة فى اللحظات الفارقة!

صور

جنينة الأسماك: المصريون يحتفلون بشم النسيم

احتفالات شم النسيم بحديقة النهر

المصريون يحتفلون بشم النسيم فى المتنزهات والحدائق

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل: سنرسل وفدًا للقاء الوسطاء بعد موافقة حماس على مقترح الهدنة

حرب غزة.. اشتباكات عنيفة بين شرطة الاحتلال وإسرائيليين يطالبون بصفقة تبادل

موافقة حماس على وقف إطلاق النار تربك إسرائيل.. وإعلام عبرى: «الكرة الآن فى ملعب نتنياهو»