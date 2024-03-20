"حنان الغرباوى شمال" على يواجه عرب بحقيقة حبيبته.. أهم أحداث الحلقة 9 من "حق عرب"

“حنان الغرباوي شمال”، بهذه الجملة صدم علي السويركي شقيقه عرب في أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل حق عرب، وأوضح له أن حنان حبيبة عمره حرر ضدها أكثر من 20 محضرا بأقسام شرطة مختلفة، لكن بنفس الأسلوب، فتقوم باستقطاب ضحاياها وتسرق هواتفهم وتتهمهم بالتحرش في محضر رسمي وترفض التنازل إلا بمقابل مادي.

مسلسل حق عرب

وانطلقت منذ قليل الحلقة التاسعة من مسلسل حق عرب على قناة on.

مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب ملخص الحلقة 8

وشهدت الحلقة الثامنة من مسلسل حق عرب، عودة سميحة ابنة عبدربه "رياض الخولي"، للمنزل بواسطة عرب السويركي، وحكم والدها رياض الخولي بزواجها من عرب السويركي.

مسلسل حق عرب موعد عرض الحلقة 10

وتلقت وفاء عامر "صباح" والدة عرب السويركي هذا القرار بصدمة شديدة لأنها تعلم أن عرب السويركي وسميحة أخوان ولا يجوز زواجهما.

مسلسل حق عرب قنوات عرض الحلقة 10

وشهدت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل حق عرب، ظهور شقيقة حسنية الداية، والتي قتلتها وفاء عامر، لتذهب إلى منزلها لتهددها بمعرفتها لسر أن عرب السويركي هو ابن عبدربه "رياض الخولي" وليس جلال السويركي.