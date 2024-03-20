رباح يقرر فضح حنان على السوشيال ميديا.. نهاية الحلقة التاسعة من "حق عرب"

قرر رباح أبو الدهب في أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل حق عرب، فضح أمر حنان على السوشيال ميديا، وقال لعرب السويركي “كان نفسي أباركلك علي جوازك من حنان لكن للأسف طلعت شمال”.

مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب

كما أوضح رباح لعرب السويركي أن حنان من حرضت زوجة أبيها على إقناعه بالزواج منها، كما أكد رباح أنه سيوصي كل من قامت حنان بالنصب عليهن بتحرير قضية نصب ضدها.

مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب

وانطلقت منذ قليل الحلقة التاسعة من مسلسل حق عرب على قناة on.

مسلسل حق عرب ملخص الحلقة 8

وشهدت الحلقة الثامنة من مسلسل حق عرب، عودة سميحة ابنة عبدربه "رياض الخولي"، للمنزل بواسطة عرب السويركي، وحكم والدها رياض الخولي بزواجها من عرب السويركي.

مسلسل حق عرب موعد عرض الحلقة 10

وتلقت وفاء عامر "صباح" والدة عرب السويركي الحقيقية، هذا القرار بصدمة شديدة لأنها تعلم أن عرب السويركي وسميحة أخوان ولا يجوز زواجهما.

مسلسل حق عرب قنوات عرض الحلقة 10

وشهدت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل حق عرب، ظهور شقيقة حسنية الداية، والتي قتلتها وفاء عامر، لتذهب إلى منزلها لتهددها بمعرفتها لسر أن عرب السويركي هو ابن عبدربه "رياض الخولي" وليس جلال السويركي.