خلال الموجة الحارة.. أطعمة يجب الحرص على تناولها لتخفيف ارتفاع درجات الحرارة

تشهد مصر خلال تلك الفترة ارتفاعًا في درجات الحرارة خلال فصل الصيف، مما يجعل الناس يبحثون عن وسائل لتخفيف حرارة أجسامهم. من بين الوسائل الفعالة لتحقيق ذلك تناول بعض الأطعمة التي تساعد في تقليل درجة حرارة الجسم، وذلك بحسب ما جاء فى موقع "هيلث" الطبي.

إليكم بعض الأطعمة التي يمكن أن تكون مفيدة في هذا السياق:

الخيار:

يعد الخيار من أكثر الأطعمة المبرّدة، فهو يحتوي على نسبة عالية من الماء تساعد في ترطيب الجسم وتخفيض حرارته. يمكن تناوله كوجبة خفيفة أو إضافته إلى السلطات.

البطيخ:

يعتبر البطيخ من الفواكه المثالية لفصل الصيف بفضل احتوائه على نسبة عالية من الماء والسوائل، مما يساعد على ترطيب الجسم وتبريده. كما يحتوي البطيخ على الفيتامينات والمعادن الضرورية للجسم.

النعناع:

يُعرف النعناع بتأثيره المبرّد والمهدئ، ويمكن استخدامه في تحضير الشاي المثلج أو إضافته إلى المشروبات والسلطات لإضفاء نكهة منعشة وتبريد الجسم.

الزبادي (اللبن الرائب):

يحتوي الزبادي على بكتيريا نافعة تساعد في تحسين عملية الهضم والحفاظ على صحة الأمعاء، كما يساعد تناوله باردًا في تبريد الجسم. يمكن تناوله كوجبة خفيفة أو استخدامه في تحضير المشروبات الباردة.

الصبار (الألوة فيرا):

يعد الصبار من النباتات التي تساعد في تبريد الجسم بفضل خصائصه المهدئة والمبرّدة. يمكن تناول عصير الصبار أو استخدام جل الصبار الموضعي لتبريد البشرة.

الفواكه ذات العصارة:

مثل البرتقال، الجريب فروت، والعنب، والتي تحتوي على نسبة عالية من الماء والفيتامينات، تساعد في ترطيب الجسم وتبريده. يمكن تناولها كوجبة خفيفة أو تحضير عصائر طبيعية منها.

الخضروات الورقية الخضراء

تحتوي الخضروات مثل السبانخ والجرجير على نسبة عالية من الماء والألياف، ما يساعد في تحسين عملية الهضم وتبريد الجسم.

مشروبات الأعشاب الباردة:

مثل الشاي الأخضر البارد والكركديه، التي تحتوي على مضادات الأكسدة وتساهم في ترطيب الجسم وتخفيف حرارته.

الماء:

بالطبع، لا يمكن تجاهل أهمية شرب الماء بكميات كافية خلال الطقس الحار. فهو أساسي للحفاظ على ترطيب الجسم وتنظيم درجة حرارته.