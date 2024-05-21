الثلاثاء 21 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خلال الموجة الحارة.. أطعمة يجب الحرص على تناولها لتخفيف ارتفاع درجات الحرارة

الأطعمة لتخفيف ارتفاع
الأطعمة لتخفيف ارتفاع درجات الحرارة

تشهد مصر خلال تلك الفترة ارتفاعًا في درجات الحرارة خلال فصل الصيف، مما يجعل الناس يبحثون عن وسائل لتخفيف حرارة أجسامهم. من بين الوسائل الفعالة لتحقيق ذلك تناول بعض الأطعمة التي تساعد في تقليل درجة حرارة الجسم، وذلك بحسب ما جاء فى موقع "هيلث" الطبي.

إليكم بعض الأطعمة التي يمكن أن تكون مفيدة في هذا السياق:

الخيار:

يعد الخيار من أكثر الأطعمة المبرّدة، فهو يحتوي على نسبة عالية من الماء تساعد في ترطيب الجسم وتخفيض حرارته. يمكن تناوله كوجبة خفيفة أو إضافته إلى السلطات.

البطيخ:

يعتبر البطيخ من الفواكه المثالية لفصل الصيف بفضل احتوائه على نسبة عالية من الماء والسوائل، مما يساعد على ترطيب الجسم وتبريده. كما يحتوي البطيخ على الفيتامينات والمعادن الضرورية للجسم.

النعناع:

يُعرف النعناع بتأثيره المبرّد والمهدئ، ويمكن استخدامه في تحضير الشاي المثلج أو إضافته إلى المشروبات والسلطات لإضفاء نكهة منعشة وتبريد الجسم.

الزبادي (اللبن الرائب):

يحتوي الزبادي على بكتيريا نافعة تساعد في تحسين عملية الهضم والحفاظ على صحة الأمعاء، كما يساعد تناوله باردًا في تبريد الجسم. يمكن تناوله كوجبة خفيفة أو استخدامه في تحضير المشروبات الباردة.

الصبار (الألوة فيرا):

يعد الصبار من النباتات التي تساعد في تبريد الجسم بفضل خصائصه المهدئة والمبرّدة. يمكن تناول عصير الصبار أو استخدام جل الصبار الموضعي لتبريد البشرة.

الفواكه ذات العصارة:

   مثل البرتقال، الجريب فروت، والعنب، والتي تحتوي على نسبة عالية من الماء والفيتامينات، تساعد في ترطيب الجسم وتبريده. يمكن تناولها كوجبة خفيفة أو تحضير عصائر طبيعية منها.

الخضروات الورقية الخضراء

تحتوي الخضروات مثل السبانخ والجرجير على نسبة عالية من الماء والألياف، ما يساعد في تحسين عملية الهضم وتبريد الجسم.

مشروبات الأعشاب الباردة:

مثل الشاي الأخضر البارد والكركديه، التي تحتوي على مضادات الأكسدة وتساهم في ترطيب الجسم وتخفيف حرارته.

الماء:

بالطبع، لا يمكن تجاهل أهمية شرب الماء بكميات كافية خلال الطقس الحار. فهو أساسي للحفاظ على ترطيب الجسم وتنظيم درجة حرارته.

اطعمة يجب الحرص على تناولها لتخفيف ارتفاع درجات الحرارة تخفيف ارتفاع درجات الحرارة أطعمة مهمة فى الصيف درجات الحرارة العالية النباتات التي تساعد في تبريد الجسم

مواد متعلقة

أطعمة هتزود عطشك في رمضان.. تجنبها

نصائح للحفاظ على بشرتك الحساسة من العوامل الخارجية

نصائح لتجنب الجفاف في شهر رمضان.. تعرف عليها

كل ما تريد معرفته عن فوائد جل الصبار

كيف تحافظين على ترطيب البشرة في شهر رمضان؟

مشروبات يمكن تناولها خلال فترة الصيام المتقطع

ضغط زائد على الكلى.. تعرف على أضرار الإفراط في شرب الماء

بسبب فصل الشتاء.. طرق ترطيب الشفاه وحمايتها من التشقق

الأكثر قراءة

عاجل.. جهود مكثفة للسيطرة على حريق بمصنع أدوية بأكتوبر

مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون إدارة المنشآت الصحية

مصلحة الضرائب تعلن عن إجراءات جديدة لملاك العقارات.. إليك التفاصيل

مصطفى عطية الفائز بجائزة المبدع الصغير: أنشأت موقعًا إلكترونيًا يركز على الثقافة

ضبط مالك مكتب كاستينج استقطب فتيات لتصوير فيديوهات دون رقابة بالجيزة

بيان مشترك بين الأوقاف والإعلام والصحفيين بشأن تصوير الجنازات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

إدريس ومحفوظ.. تولستوى أم دوستويفسكى؟!

ماجد حبته

قنبلة «الجنائية» الدخانية!

جلال حمام

ماذا ينتظر إيران بعد رئيسى؟

محمد الراعي

سارق الفرح فى الزمالك

د. أحمد لاشين

ما بعد «رئيسى».. ماذا يحدث فى إيران الآن؟

إبراهيم داود

مفاجآت شاعر عزبة المعاشات يسرى زكى.. بعد رحيله

ماجد حبته

وفاة الرئيس الإيرانى

حسين دعسة

ثلاثة أحداث.. والمجتمع الدولى يغيب عن غزة ورفح الحرب القادمة

صور

معدية أبو غالب: الأهالي في انتظار جثث المفقودين

افتتاح معرض الزهور فى رحاب المتحف المصرى

تتويج لاعبى الزمالك بالكونفدرالية وسط فرحة الجماهير

محطة تل أبيب

المزيد

وفد دبلوماسي أوروبي يطلع على انتهاكات المستعمرين بحق المواطنين بالأغوار الشمالية

سر تصريحات نتنياهو وبايدن الغاضبة من الجنائية الدولية

عملية موسعة فى جنين.. والاحتلال ينشر 1000 جندى