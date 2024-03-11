نصائح للحفاظ على بشرتك الحساسة من العوامل الخارجية

يمكن أن تكون البشرة الحساسة مشكلة حقيقية للتعامل معها، خاصة عندما يبدو أن كل شيء في بيئتنا يؤدي إلى تفاقمها، ومن الملوثات إلى تغيرات الطقس، يمكن أن تتفاعل بشرتنا بطرق مختلفة غير سارة، مما يجعلنا نشعر بالضيق أو الحكة أو الالتهاب، وهناك عدد من الخطط للتعامل مع البشرة الحساسة والحفاظ على صحتها.

البشرة الحساسة هى في الأساس مثل نجمة عالم البشرة، فهى تتفاعل بشكل كبير مع محفزات معينة مثل منتجات العناية بالبشرة، أو العوامل البيئية، أو الضغوطات. غالبًا ما يظهر رد الفعل هذا على شكل إحمرار أو حكة أو جفاف أو إحساس بالحرقان. بعض الأسباب الشائعة وراء البشرة الحساسة تشمل المكونات القاسية والعطور والتعرض المفرط لأشعة الشمس وتقلبات درجات الحرارة، والاختلالات الهرمونية.

التنظيف

يقول الخبراء إن التنظيف يشكل حجر الزاوية في أي روتين للعناية بالبشرة، ولكن بالنسبة للبشرة الحساسة، من الضروري اختيار المنتجات التي لن تخل بتوازنها الدقيق، اختر المنظفات اللطيفة والخالية من العطور والمضادة للحساسية والمصممة خصيصًا للبشرة الحساسة. ابتعدي عن الماء الساخن، لأنه يمكن أن يزيل الزيوت الطبيعية ويؤدي إلى تفاقم الجفاف. وبدلًا من ذلك، التزمي بالماء الفاتر وجففي بشرتك بلطف بمنشفة ناعمة.

خطوات العناية بالبشرة الحساسة

قومي بتبسيط روتين العناية بالبشرة عن طريق تجنب المواد الكيميائية القاسية واختيار المنتجات المهدئة، وغالبًا ما يكون إبقاء الأمر بسيطًا هو أفضل طريقة للبشرة الحساسة.

إزالة المكياج قبل النوم قد يبدو وكأنه عمل روتيني، ولكنه ضروري للحفاظ على صحة البشرة، حيث إن ترك المكياج طوال الليل يمكن أن يهيج حتى أقوى أنواع البشرة، استخدمي منظفًا رغويًا لطيفًا للتأكد من أن بشرتك منتعشة ونقية قبل التعرض للتبن.

الترطيب خطوة غير قابلة للتفاوض بالنسبة للبشرة الحساسة، ابحثي عن مرطبات خالية من العطور وغنية بمكونات مهدئة مثل الصبار أو البابونج أو مستخلص الشوفان. اختاري المرطبات ذات الأساس الكريمي للحصول على ترطيب أفضل وحماية ضد التهيج.