الكشف عن 3 أسماء مرشحة لتدريب تشيلسي بعد إقالة بوتشيتينيو

كشف الصحفي “فابريزو رومانو” عن الأسماء المرشحة لتدريب نادي تشيلسي، بعد إقالة ماوريسيو بوتشيتينو اليوم من تدريب الفريق.

وأقال نادي تشيلسي الإنجليزي، مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، بشكل نهائي اليوم بعد التوصل لاتفاق ودي بين الطرفان.

وقال رومانو، إن المدرب الشاب سابيستيان هونيب مدرب شتوتجارت على رأس المرشحين لتدريب البلوز لكن المدرب تركيزه الحالي مع فريقه.

وأضاف رومانو، توماس فرانك مدرب برينتفورد أيضًا من ضمن الأسماء المرشحة وأخيرًا المدرب الشاب كيران ماكينا مدرب إسبويش تاون الصاعد حديثًا للبريميرليج.

وقاد صاحب الـ52 عامًا البلوز في 51 لقاء بجميع المسابقات وفاز في 26 لقاء وخسر 14 وتعادل في 11 ولم يحقق أي لقب.

وتمكن بوتشيتينو الذي لم يقدم موسم مميز مع تشيلسي، من الاستفاقة في آخر جولات المسابقة وتمكن من التأهل لدوري المؤتمر الأوروبي بعد إنهاء البريميرليج في المركز السادس.