برلمانية: موقف مصر ثابت تجاة القضية الفلسطينة.. ونتنياهو ارتكب أبشع جرائم الحرب في التاريخ

قالت نجلاء العسيلي عضو مجلس النواب وعضو أمانة المرأة المركزية حزب الشعب الجمهوري، إن موقف مصر ثابت تجاة القضية الفلسطينية فهي تقود حملة الدفاع عنها بكل شرف ووطنية وفق سياساتها القوية المتزنة القادرة على توجيه الرأي العام، لافتة إلى أنه منذ اندلاع الأزمة الأخيرة في 7 أكتوبر وهي تمارس دورًا دبلوماسيًا وسياسيًا عظيمًا نابعًا من دورها البارز والتاريخي في الدفاع عن القضية وإجهاض أي محاولة من نوعها لتصفيتها.

وأضافت “العسيلي” في بيان لها، أن مواقف مصر خلال الآونة الأخيرة خير دليل على موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية فإعلانها التدخل دعمًا لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بالإضافة إلى دعوة مصر ضد الاحتلال الإسرائيلي بمحكمة العدل الدولية يؤكد إيمانها القوى بالقضية الفلسطينة وعلى المجتمع الدولي التحرك العاجل ضد الانتهاكات الإسرائيلية الغاشمة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل والأبرياء، وحماية حقوق الإنسان في فلسطين، فضلًا عن اتخاذ إجراءات فورية لوقف هذه الانتهاكات وتحقيق العدالة والسلام في المنطقة.

وأشار إلى أن القيادة السياسية المصرية ممثلة في الرئيس السيسي لم ولن تتخلى عن دعم القضية الفلسطينية وتحقيق العدالة والمساواة للشعب الفلسطيني ودعم حقهم في الحرية والكرامة فضلا عن المساعدات العاجلة اللازمة للأشقاء في غزة، مؤكدة أن استمرار التهور الإسرائيلي سيؤدي بالمنطقة كلها إلى هاوية لن يسلم منها أي طرف، ومصر قادرة على حماية أمنها القومي في مواجهة أي محاولة للمساس به.

وأشادت النائبة نجلاء العسيلي، بمطالبة المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب، قائلة: “إن نتنياهو ارتكب أبشع الجرائم البشرية والمجازر في العصر الحديث بحق الشعب الفلسطيني والأبرياء العزل وانتهك كافة الأعراف والقوانين الدولية وضرب بها عرض الحائط في سابقة يندى لها جبين العالم”.