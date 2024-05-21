الثلاثاء 21 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إلقاء نصف مليون زريعة بلطى لتنمية بحيرة البرلس

جانب من الحدث
جانب من الحدث

ألقى اللواء الحسين فرحات، المدير التنفيذى لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، اليوم الثلاثاء، نصف مليون وحدة زريعة بلطى في منطقة البركة الغربية، شرق قناة برمبال التى تقع على بحيرة البرلس، في إطار جهود جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية لتنمية الموارد السمكية في بحيرة البرلس.

وقال فرحات إن عملية إلقاء الزريعة تأتى ضمن خطة شاملة للجهاز لتنمية الموارد السمكية في جميع البحيرات المصرية، من خلال إطلاق برامج لإعادة تأهيل البحيرات وحماية البيئة المائية، استكمالًا لما تم ومخطط الاستمرار في الإلقاء بكميات أخرى طبقًا لخطة التنمية المستدامة، كما دعا جميع الصيادين إلى التعاون مع الجهاز لحماية البيئة المائية والحفاظ على الثروة السمكية، وأن هدف هذه العملية زيادة الأسماك في بحيرة البرلس، وتحسين المخزون السمكي، وزيادة كمية المصيد من أسماك البلطى مما سيساهم في تعزيز اقتصاديات الصيادين.

وأفاد المهندس فخرى عياد مدير عام المفرخات والزريعة بالجهاز بأنه تم إلقاء الزريعة في أماكن محددة تم اختيارها بعناية لضمان نموها وازدهارها، وتم إحضار زريعة البلطى من مفرخ فوه السمكى بمحافظة كفر الشيخ، كما تم الإشراف على عملية الإلقاء من قبل المهندس عيد قنديل مدير ادارة المفرخات بمنطقه وسط الدلتا بمحافظة كفر الشيخ، والمهندس  صلاح عوده مدير إنتاج مفرخ فوه  السمكى، ومسئول أمن بحيرة البرلس بالإداره المركزيه  لمنطقة وسط الدلتا بمحافظة كفرالشيخ، وعضو من إدارة البحيره، وعضو من جمعيه منية المرشد الحاج على غطاس.

وأكد المدير التنفيذى للجهاز أن بحيرة البرلس تعتبر من أهم البحيرات في مصر من حيث التنوع البيولوجي والثروة السمكية، ولذلك يتم التركيز على برامج تنموية تهدف إلى استدامة هذه الموارد الطبيعية، وتأتي هذه المبادرة كجزء من خطة شاملة لدعم الصيادين المحليين وتحسين الظروف البيئية للبحيرة.

القاء نصف مليون زريعة بلطي لتنمية بحيرة

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