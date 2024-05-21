طرحت إدارة الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، التذاكر الخاصة بحفل النجم الكبير مدحت صالح، المقرر إقامته يوم السبت الموافق 29 يونيو المقبل على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا، بمشاركة الأوركسترا الموسيقية، وعازف البيانو الشهير عمرو سليم، وقيادة المايسترو أحمد عامر.

تصل لـ2000 جنيه.. 4 فئات لأسعار تذاكر حفل مدحت صالح بالأوبرا

وانقسمت أسعار تذاكر حفل مدحت صالح، إلى أربع فئات الأولى بقيمة 2000 جنيه، والثانية بمبلغ 1700 جنيه، والثالثة بمبلغ 1500 جنيه، والرابعة والأخيرة بقيمة 750 جنيهًا، ومن المتوقع أن يرفع الحفل لافتة كامل العدد، خاصة أن نسبة كبيرة من التذاكر نفدت فور طرحها على الموقع الإلكتروني التابع لدار الأوبرا.

برنامج حفل مدحت صالح بالأوبرا

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الساعة الثامنة مساءً، ويشدو مدحت لجمهوره بباقة متنوعة من أشهر أغنياته القديمة والحديثة التي شكلت علامات في مشواره الفني الممتد، والتي تنتمي لمؤلفات الإبداع الجاد، منها: "ولا تسوى دموع٬ حبك خطر٬ بنت القلب٬ جاي على نفسك٬ باكتب اسمك٬ لما قالك بحبك، وهما الحبايب، وزي ما أنت عايز، وعليك إحساس، وحياة قلبي، واحشنا بجد، مجنونة بيا، والعين وخداني، حمايا العزيز، واحد طيب".

ووضعت إدارة الأوبرا عدة شروط لحضور الجمهور حفل مدحت صالح وهي:

ـ تُفتح الأبواب لدخول الجمهور لمسرح الحفل في السابعة والنصف مساءً على أن ينطلق الحفل الساعة الثامنة والنصف مساءً.

- الالتزام بالزي اللائق بدار الأوبرا المصرية «ممنوع ارتداء الشورت».

- ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور.

- غير مسموح بالجلوس إلا فى المقعد الذي تم حجزه واستلام تذكرته.

- ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.

- الالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم.

- الالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص.

- ممنوع التصوير.