10 أشياء يجب تجنبها أثناء موجة الحر

أكدت هيئة الأرصاد الجوية استمرار الارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، وشددت على ضرورة توخي الحذر من التعرض لأشعة الشمس المباشرة، وحدد الخبراء والمتخصصون مجموعة من النصائح من شأنها أن تفيد في هذه الأجواء الحارة.

1. ابق في الداخل

سيكون من الضروري على الجميع سواء كانوا أطفالًا أو بالغين أو كبار السن ضمان السلامة من خلال البقاء في المنزل خلال ساعات الذروة للشمس، أي من الساعة 12:00 ظهرًا إلى 4:00 مساءً، في حالة الخروج من المنزل، احملي مظلة أو غطي رأسك بوشاح أو قبعة. ابحث عن الظل لتجنب الاتصال المباشر بالحرارة، ولا تنس أيضًا أن تحمل معك زجاجة ماء أثناء السفر لتجنب الجفاف استخدمي واقيًا من الشمس يوصي به الطبيب يزيد عن 50 عامل حماية من الشمس (SPF 50) إذا طُلب منك الخروج لأي عمل عاجل.

2. الملابس المناسب

إذا كنت ترتدي ملابس صناعية أو نايلون أو أي ملابس أخرى أثناء الطقس الحار والرطب، فأنت تفعل ذلك بشكل خاطئ. اختاري ملابس قطنية خفيفة الوزن وخفيفة الألوان وفضفاضة وقابلة للتنفس، بحيث تغطي الجسم بالكامل وتحميه من اسمرار الشمس. علاوة على ذلك، لا تنس نظاراتك الواقية، وارتدي الأحذية أو الأحذية المناسبة أثناء الخروج في الشمس. لا تمشي حافي القدمين أثناء الحرارة الحارقة.

3. لا تقم بأي أنشطة شاقة أثناء الطقس الحار

العناية بصحتك أمر في غاية الأهمية. ومع ذلك، فإن ممارسة الرياضة في الطقس الحار والرطب ليست فكرة جيدة على الإطلاق. يُنصح المرء بالحذر واختيار التمارين الداخلية. ومن الناحية المثالية، ينبغي للمرء أن يمارس الرياضة في الصباح الباكر أو في المساء. يعد ممارسة التمارين الرياضية في درجات حرارة شديدة بين الساعة 11:00 مساءً وحتى 3:00 مساءً أمرًا محظورًا تمامًا لأنه يمكن أن يسبب ضربة شمس.

4. التأكد من الترطيب الكافي

ينبغي للمرء شرب ما لا يقل عن 12-13 كوب من الماء يوميا لمكافحة الجفاف الذي يحدث بسبب الطقس الحار والرطب. حاول شرب محلول معالجة الجفاف عن طريق الفم (ORS) محلي الصنع من خلال الجمع بين المكونات مثل الماء والملح والسكر بالكمية التي أوصى بها الخبير. اختر اللبن أو ماء الليمون أو ماء جوز الهند. تناول الأطعمة المرطبة مثل الخيار والبطيخ والبطيخ المسك والخضروات الورقية الخضراء والفواكه الطازجة. تجنب تناول الكحول والشاي والقهوة والمشروبات الغازية التي تزيد من فرص الإصابة بالجفاف.

5. حافظ على برودة منزلك

تأكد من استخدام المراوح أو مكيفات الهواء أو المبردات في المنزل. استخدم الستائر، والمصاريع لحجب أشعة الشمس. افتح النوافذ ليلًا للاستمتاع بالهواء النقي.

6. لا تترك الأطفال والحيوانات الأليفة دون مراقبة

إذا كنت مسافرًا مع أطفال أو حيوانات أليفة تحت الرعاية، فعليك توخي الحذر. لا تترك الأطفال أو الحيوانات الأليفة في السيارة دون مراقبة لأنهم قد يختنقون بسبب الحرارة الشديدة.

7. لا تتجاهل أعراض مرض الحرارة

تجنب تجاهل الأعراض مثل الإغماء، والتعب، والضعف، والدوخة، والخفة، والارتباك، والجفاف وطلب الاهتمام في الوقت المناسب.

8. النباتات الداخلية أمر لا بد منه

لضمان الهواء النقي في المنزل، يعد الحصول على نباتات داخلية فكرة جيدة.

9. تناول الوجبات المطبوخة في المنزل

لا تسرف وتأكل بكميات أقل. حاول إضافة الأطعمة الغنية بالبروتين إلى قائمتك اليومية وقلل من تناول الأطعمة غير المرغوب فيها والمعالجة والزيتية والمعلبة أثناء الحرارة الشديدة.

10. قل "نعم" للاستحمام البارد

ترغب في البقاء باردا والحفاظ على درجة حرارة الجسم المناسبة؟ خذ حمامًا باردًا للتغلب على الحرارة. الاستحمام بالماء الساخن للغاية يضر أكثر مما ينفع لأنه يجعل الجسم أكثر حرارة.