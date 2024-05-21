ضياء رشوان: عدوانية إسرائيل المرتفعة أعمت بصرها عن مصالحها فى المنطقة

قال ضياء رشوان، الكاتب الصحفي، إن إسرائيل تقود موجة عدوانية هي الأعلى حيث تدخل في حروب أولًا مع قطاع غزة، وثانيًا مع الضفة، وحرب في شمال إسرائيل مع جنوب لبنان، واشتباكات عن بعد مع فصائل مقاومة أو مسلحة عربية كثيرة، وحرب مع إيران كادت أن تشتعل المنطقة كلها.

وأضاف رشوان، خلال لقائه ببرنامج "حديث الأخبار"، المذاع عبر قناة extra news، وتقدمه الإعلامية ريهام السهلي، أن هناك تشكيلا غير طبيعي للحكومة الإسرائيلية، حيث تحوطها من ناحية التطرف اليميني التقليدي، والتطرف اليميني الديني التلمودي التوراتي من الناحية الأخرى، وهذا هو الأخطر، لافتًا إلى أن موجة إسرائيل العدوانية مرتفعة للغاية، وقد أعمت بصرها وبصر قيادتها عن مصالحها الرئيسية في المنطقة، وأبرزها المصلحة مع مصر.

وأشار إلى أنه عندما تأتي إسرائيل مع هذه القيادة المتطرفة، وهذه الموجة العدوانية الكبيرة وتفكر في لحظة أن تهجر الفلسطينيين من أرضهم، فإن ذلك يعتبر شيئا جديدا ولم يحدث منذ 1948، والشيء الجديد الأخطر أن يتم تهجيرهم من أرضهم إلى مصر.

وأكد أن إسرائيل لم تجرؤ أي حكومة بها التفكير في تهجير الفلسطينيين من غزة لمصر منذ احتلال إسرائيل غزة في 1967 حتى تركها في 2005، ومنذ أن كانت سيناء وغزة تحت الاحتلال الإسرائيلي حتى تحرير سيناء.