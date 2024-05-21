الثلاثاء 21 مايو 2024
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محمد الباز

خلال الصيف.. تناول الماء بالبرتقال للحد من هذه المشكلات

الماء بالبرتقال
الماء بالبرتقال

يمثل فصل الصيف تحديًا كبيرًا للجسم بسبب ارتفاع درجات الحرارة وزيادة التعرق، ما يجعل الحفاظ على الترطيب أمرًا بالغ الأهمية، فيعتبر تناول الماء بالبرتقال واحدًا من أفضل الطرق للحفاظ على الترطيب والصحة العامة.

فكما جاء فى موقع "هيلث" يتكون البرتقال بشكل رئيسي من الماء، ما يساعد على ترطيب الجسم بشكل فعال. إضافة شرائح البرتقال إلى الماء يعزز من ترطيب الجسم بفضل محتوى الفاكهة العالي من السوائل، مما يساهم في تجنب الجفاف الذي قد يحدث نتيجة لارتفاع درجات الحرارة.

ووفقا لما جاء فى الموقع، فالبرتقال غني بفيتامين C، الذي يلعب دورًا مهمًا في تعزيز جهاز المناعة. تناول الماء بالبرتقال يمد الجسم بكمية جيدة من هذا الفيتامين، مما يساعد على مكافحة الأمراض والحفاظ على الصحة العامة، خاصة في فترات الصيف حيث تزداد احتمالية الإصابة بالعدوى.

وبحسب ما جاء فى الموقع، يشكو العديد من الأشخاص من عدم تفضيلهم لشرب الماء بسبب طعمه غير المستساغ بالنسبة لهم. إضافة شرائح البرتقال إلى الماء يضفي نكهة منعشة ومحببة، ما يجعل شرب الماء أكثر متعة ويحفز الناس على تناول كميات أكبر منه، ويحتوي البرتقال على سكريات طبيعية تمنح الجسم دفعة من الطاقة اللازمة للنشاطات اليومية.

كما أن الألياف الموجودة في البرتقال تساعد على تحسين عملية الهضم وتجنب مشاكل الجهاز الهضمي التي قد تزداد في فصل الصيف بسبب تغيير النظام الغذائي والحرارة العالية.

كما انه يحتوي البرتقال على مضادات الأكسدة مثل الفلافونويدات التي تحمي الخلايا من التلف وتساعد على الوقاية من العديد من الأمراض. تناول الماء بالبرتقال يساهم في توفير هذه المضادات للجسم، ما يساعد على الحفاظ على الصحة العامة والبشرة، كما ان البوتاسيوم الموجود في البرتقال يساعد على تنظيم ضغط الدم، ما يعزز من صحة القلب ويقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب. شرب الماء بالبرتقال يمكن أن يكون جزءًا من نظام غذائي صحي يدعم صحة القلب والجهاز الدوري.

تناول الماء بالبرتقال خلال فصل الصيف خلال فصل الصيف الصيف فصل الصيف الماء بالبرتقال

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