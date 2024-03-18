الإثنين 18 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصحة

لو بتحس بالخمول والكسل فى رمضان.. مشروبات تساعدك على حل المشكلة

الكسل
الكسل

‏يعتبر الشعور بالخمول والكسل من أكثر الأمور التي يعاني منها الكثير من خلال شهر رمضان الكريم، ولا يعلم معظم كيفية التخلص من هذا الأمر خلال شهر رمضان الكريم بسبب الصيام طوال اليوم وهو ما يؤثر على جودة عملنا، ويجعلنا لنا نتمكن من العمل بشكل سليم.

ونوضح فى السطور التالية التفاصيل الكاملة عن كيفية التخلص منها الشعور بال الخمول والكسل خلال شهر رمضان الكريم لن نتمكن من إنجاز عملنا بشكل سليم وعدم التقصير في العمل خلال نهار شهر رمضان الكريم، وذلك وفقا لما جاء فى موقع “هيلث”.

‏فهناك مجموعة من المشروبات التي يجب الحرص على تناولها خلال شهر رمضان الكريم بعد وجبة الإفطار للتخلص من شعور الخمول والكسل ومن أبرز تلك المشروبات مشروب كركديه، والذي يساعد على تنشيط الدورة الدموية في الجسم والقضاء على الشعور بالكسر والخول لما يحتوي نسبة عالية من فيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم.
 

‏كما يجب حرص على تناول مشروب الجزر بالبرتقال فس تناول مشروب الجزر بالبرتقال في القضاء على الشعور الكسل والخول خلال اليوم التالي من الصيام، وذلك لما يحتوي من نسبة عالية من فيتامين سي الذي يساعد فيه تنشيط الدورة الدموية في الجسم، كما يجب الحرص على تناول مشروب الفراولة البنجر، والذي يساهم بشكل كبير في منح الجسم النشاط والحيوان لأن يساهم بشكل كبير في تنشيط الدورة الدموية داخل الجسم، وبالتالي القضاء على الشعور بالتعب والارهاق.

‏ومن ضمن المشروبات التي تساهم في التخلص من الشعور بالتعب الإرهاق في يوم رمضان وخلال فترة الصيام مشروب التوت في يساعد في تنشيط الدورة الدموية في الجسم، وهو ما يقلل من الشعور بالتعب الإرهاق، لذا يجب الحرص على تناوله بصورة مستمرة للقضاء على الشعور بألول والكسل.

مشروبات تساعدك على حل المشكلة بالخمول والكسل بالخمول والكسل فى رمضان الصيام

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