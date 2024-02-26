الإثنين 26 فبراير 2024
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محمد الباز

الصحة

احذر تناول الطماطم في هذه الحالات وما الكمية المناسبة له؟

الطماطم
الطماطم

الطماطم واحدة من أكثر الفواكه تنوعا واستخداما على نطاق واسع، فالطماطم لا تعتبر فقط مجرد نوع خضروات تساعد فى منح الأكلات طعم مميز إلا أنها تعمل على منح الجسم العديد من الفوائد الصحية.

فكما جاء في موقع "هيلث"، فالطماطم مصدر رائع لفيتامين C والبوتاسيوم والفولات وفيتامين K، فتعمل على  تحسين المناعة وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان، كما أنها تعزز من صحة الجلد وينظم ضغط الدم.

ما هى الكمية المناسبة لتناول الطماطم على مدار اليوم؟

 فكما جاء في الموقع، فيوصى بتناول ثلث كوب يوميًا للحصول على صحة مثاليةK ,تعتبر الطماطم مفيدة لصحة الجلد، مثل الحماية من حروق الشمس وإزالة السمرة خلال فصل الصيف، فيمكنك تجنب السمنة والتحكم في وزنك باستخدام الطماطم لأنها من الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية.

كما أن تناول الطماطم يساعد بنسبة كبيرة في منح الجسم الماود المضادة للأكسدة والتى تساعد فى منع الإصابة بسرطان الصدي لدى السيدات لدي يوصي بتناولها للسيدات خاصة فوق سن الأربعين، ويفضل الحرص على تناول الكمية الموضي بها فقط دون زيادتها.

ووفقا لما جاء في الموقع، فأذا كنت تعاني من إجهاد في الجهاز الهضمي أو تعاني من مرض الجزر المعدي المريئي، فلا يجب أن تستهلك الكثير، ويمكن أن يسبب محتوى حمض الماليك وحامض الستريك في الطماطم ارتجاعًا حمضيًا أو حرقة في المعدة، لذا يجب تجنبها فى تلك الحالات المرضية.

يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الطماطم أيضًا إلى تراكم حصوات الكلى. بشكل عام، اللايكوبين جيد، لكن الاستهلاك الزائد يمكن أن يؤدي أيضًا إلى الليكوبين الجلدي وتغير لون الجلد. تناول الكثير من الطماطم يمكن أن يسبب لك الإسهال.

احذر تناول الطماطم الطماطم أكثر الفواكه احذر تناول الطماطم في هذه الحالات الطماطم مصدر رائع لفيتامين C البوتاسيوم

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