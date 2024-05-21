تغييرات جذرية فى وزارة الثقافة قريبا.. "الدستور" تكشف التفاصيل

علمت "الدستور" من مصادر مطلعة، أن وزارة الثقافة بصدد تغييرات جذرية في كافة قطاعاتها خلال الأيام القليلة المقبلة، من بينها تغيير رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة خلفًا للمحاسب عمرو بسيوني والذى صدر له قرار فى يوليو الماضى كقائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة، بجانب عمله الأصلي كرئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية بالهيئة العامة لقصور الثقافة.

فى الوقت نفسه، من المقرر أن تصدر وزارة الثقافة عددا من القرارات تتعلق بتولي عدد من الشخصيات مديري المتاحف بالوزارة.

فى الوقت نفسه، أصدرت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، قرارًا بتولي الكاتب المسرحى محمد عبد الحافظ ناصف نائبًا لرئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وذلك بعد انتهاء ندبه رئيسًا للإدارة المركزية للمركز القومي لثقافة للطفل بالمجلس الأعلى للثقافة.

يذكر أن محمد عبدالحافظ ناصف أدار ما يقرب من عشرة مناصب بوزارة الثقافة المصرية منها رئيس إقليمي شرق الدلتا والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ونائب ورئيس مجلس إدارة الهيئة لقصور الثقافة، وأربع إدارات مركزية بالمجلس الأعلى للثقافة منها الشعب واللجان الثقافية والشئون الأدبية والمسابقات ومكتب رئيس المجلس الأعلى والمركز القومى لثقافة الطفل.

وناصفمواليد مدينة المحلة الكبرى، وعضـو مجلس إدارة اتحاد الكُتّاب، وعضو نادى القصة، وعضو أتيليه القاهرة، وعضو دار الأدباء، وعضو نقابة المهن التمثيلية، وعضو المجلس الأعلى للثقافة، وعضو اللجنة العليا لجائزة الدولة للمبدع الصغير.

وأصد عددًا من الإصدارات فى المسرح والقصة والرواية وأدب الطفل والترجمة والنقد، وقدم له التليفزيون المصري مسلسلين، وعُرضت أعماله المسرحية للكبار والصغار على المسرح القومي والهناجر ومسارح قصور الثقافة ومسرح الشمس والتربية والتعليم والشباب والرياضة، ومُعد برنامج حكايات المساء بالإذاعة المصرية، ورئيس مجلس إدارة مجلات قطر الندى، والثقافة الجديدة، والخيال، وأبيض وأسود، ومحكمًا بعدد من الجوائز المصرية والعربية مثل: اتحاد الكتاب والهيئة العربية للمسرح، والهيئة العامة بقصور الثقافة وجائزة الدولة المصرية.

وفاز بعدد من الجوائز المصرية والعربية في القصة القصيرة والمسرح وأدب الطفل والدارما التليفزيونية والنقد الأدبي، منها: جائزة محمد تيمور للابداع المسرحى عن مسرحيات المخنثون وطلوع النهار أول الليل، ووداعا قرطبة، وجائزة التأليف المسرحى من المجلس الأعلى للثقافة، وجائزة رابطة العالم الاسلامى عن مسرحية سجين الهاء والواو، وجائزة محمود تيمور عن مجموعة الفاوريكة، جائزة قصور الثقافة في قصة الطفل، وتناولت 12 رسالة ماجستير ودكتوراه وبحوث ترقية أعماله فى المسرح وأدب الطفل.