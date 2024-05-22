الأربعاء 22 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير الخارجية البريطانية: مجموعة السبع لا تستبعد مصادرة الأصول الروسية لصالح أوكرانيا

وزير الخارجية البريطاني
وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، إن دول مجموعة السبع لا تستبعد إمكانية مصادرة الأصول الروسية المجمدة لصالح أوكرانيا في المستقبل، بالإضافة إلى الاقتراح قيد المناقشة حاليًا لاستخدام عائدات إعادة استثمارها.

وأضاف كاميرون في مجلس النواب البريطاني: "أعتقد أنه من المهم أن نقول إننا لا نستبعد اتخاذ مزيد من الإجراءات بشأن الأصول المجمدة نفسها، لأننا قد نصل إلى وقت تدفع فيه روسيا أو ينبغي أن تدفع تعويضات لأوكرانيا عن الأضرار التي لحقت بها"، لافتا إلى أنه في تلك المرحلة، قد تكون تلك الأصول الأساسية التي لا نزال نحتفظ بها مهمة للغاية".

وأشار كاميرون إلى أن وزراء مالية مجموعة السبع سيناقشون هذا الأسبوع استخدام الإيرادات الناتجة عن الأصول الروسية.

ووفقا له، فإن احتمال مصادرة الأصول نفسها لا يزال يسبب التوتر في عدد من الدول الأوروبية حيث تم تجميد الجزء الأكبر من الأموال الروسية.

الأكثر قراءة

عاجل.. إكسترا نيوز: قصف شديد من المدفعية الإسرائيلية تجاه أغلب أحياء رفح الفلسطينية

عاجل.. ارتفاع عدد الشهداء فى جنين الفلسطينية

عاجل.. القاهرة الإخبارية: قصف إسرائيلى عنيف فى محيط مسجد الأنصار جنوب رفح (فيديو)

عاجل.. وول ستريت جورنال: ضغوط أمريكية لمنع إصدار مذكرة اعتقال ضد نتنياهو

نتنياهو: لا أنوى إعادة التوطين فى غزة

مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون إدارة المنشآت الصحية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

إدريس ومحفوظ.. تولستوى أم دوستويفسكى؟!

ماجد حبته

قنبلة «الجنائية» الدخانية!

جلال حمام

ماذا ينتظر إيران بعد رئيسى؟

محمد الراعي

سارق الفرح فى الزمالك

د. أحمد لاشين

ما بعد «رئيسى».. ماذا يحدث فى إيران الآن؟

إبراهيم داود

مفاجآت شاعر عزبة المعاشات يسرى زكى.. بعد رحيله

ماجد حبته

وفاة الرئيس الإيرانى

حسين دعسة

ثلاثة أحداث.. والمجتمع الدولى يغيب عن غزة ورفح الحرب القادمة

صور

معدية أبو غالب: الأهالي في انتظار جثث المفقودين

افتتاح معرض الزهور فى رحاب المتحف المصرى

تتويج لاعبى الزمالك بالكونفدرالية وسط فرحة الجماهير

محطة تل أبيب

المزيد

وفد دبلوماسي أوروبي يطلع على انتهاكات المستعمرين بحق المواطنين بالأغوار الشمالية

سر تصريحات نتنياهو وبايدن الغاضبة من الجنائية الدولية

عملية موسعة فى جنين.. والاحتلال ينشر 1000 جندى