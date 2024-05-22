وزير الخارجية البريطانية: مجموعة السبع لا تستبعد مصادرة الأصول الروسية لصالح أوكرانيا

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، إن دول مجموعة السبع لا تستبعد إمكانية مصادرة الأصول الروسية المجمدة لصالح أوكرانيا في المستقبل، بالإضافة إلى الاقتراح قيد المناقشة حاليًا لاستخدام عائدات إعادة استثمارها.

وأضاف كاميرون في مجلس النواب البريطاني: "أعتقد أنه من المهم أن نقول إننا لا نستبعد اتخاذ مزيد من الإجراءات بشأن الأصول المجمدة نفسها، لأننا قد نصل إلى وقت تدفع فيه روسيا أو ينبغي أن تدفع تعويضات لأوكرانيا عن الأضرار التي لحقت بها"، لافتا إلى أنه في تلك المرحلة، قد تكون تلك الأصول الأساسية التي لا نزال نحتفظ بها مهمة للغاية".

وأشار كاميرون إلى أن وزراء مالية مجموعة السبع سيناقشون هذا الأسبوع استخدام الإيرادات الناتجة عن الأصول الروسية.

ووفقا له، فإن احتمال مصادرة الأصول نفسها لا يزال يسبب التوتر في عدد من الدول الأوروبية حيث تم تجميد الجزء الأكبر من الأموال الروسية.