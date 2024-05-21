ضياء رشوان: مصر تواجه التحديات الإسرائيلية وتؤكد على حقوق الشعب الفلسطينى (فيديو)

أكد ضياء رشوان، الكاتب الصحفي، على استمرارية مصر في التأكيد على موقفها الثابت منذ اندلاع النزاع العدواني، مشددًا على الربط الوثيق بين الأمن القومي المصري والحقوق الأصيلة للشعب الفلسطيني.

ذكر "رشوان" خلال مشاركته في برنامج "حديث الأخبار"، على قناة "إكسترا نيوز"، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي، أن الرئيس المصري قد أوضح هذا الموقف في بداية الأزمة، معلنًا عن أن الأمن القومي المصري خط أحمر لا يجوز المساس به، وأن أي محاولات للتهجير تعتبر تعديًا على هذا الأمن، وأن أي إجراءات تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية تمثل خطًا أحمر آخر.

وألمح إلى أن الوضع الراهن يشهد تكرارًا لهذه التأكيدات، مع العلم أن مصر لديها كافة السيناريوهات المحتملة، وأن القاهرة على دراية تامة بأن إسرائيل تشهد موجة عدوانية غير مسبوقة منذ تأسيسها، وأن هذه الموجة العدوانية الطويلة والعميقة هي الأولى من نوعها.