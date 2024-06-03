الإثنين 03 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

السجن 3 سنوات للفنان محمد غنيم بتهمة تهديد طليقته

الفنان محمد غنيم
الفنان محمد غنيم

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، حكمًا بالسجن 3 سنوات على الفنان محمد غنيم، في اتهامه بتهديد طليقته بسبب خلافات بينهما.

حكم غيابى على الممثل محمد غنيم بتهمة تهديد طليقته 

وقال المحامي إسماعيل بركة، دفاع المتهم إنه تقدم بطلب إعادة إجراءات على الحكم الصادر ضد موكله، ومن المقرر تحديد جلسة خلال الفترة القادمة.

وكانت قد أمرت نيابة جنوب القاهرة الكلية، بإحالة الممثل والطبيب محمد غنيم للمحاكمة؛ بتهمة تهديد طليقته "مذيعة" بإفشاء أمور خادشة للشرف وتهديدها بالقتل، بدائرة قسم شرطة مصر القديمة. 

وجاء في أمر الإحالة الذي أعده المستشار شادي البرقوقوي في القضية رقم 15486 لسنة 2022؛ جنايات قسم مصر القديمة؛ المقيدة برقم 2307 لسنة 2022، كلي جنوب القاهرة- أن النيابة العامة تتهم محمد غنيم 63 سنة، طبيب بشري وممثل مخلي سبيله أنه في غضون عام 2022، بدائرة قسم شرطة مصر القديمة محافظة القاهرة؛ هدد المجني عليها رانيا نبيل؛ كتابة وشفها بواسطة زينب حسن؛ بارتكاب جريمة ضد النفس مهددًا إياها بالقتل وإفشاء أمور خادشة بالشرف وكان ذلك مصحوبًا بطلب التحصل منها على مبلغ مالي على النحو المبين بالتحقيقات.

كما تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها رانيا نبيل بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات على النحو المبين بالتحقيقات.

كما سب وقذف المجني عليها بطريق التليفون، بأن وجه إليها ألفاظًا مبينة وصفًا بالأوراق؛ وأسند إليها أمورًا لو صدقت أوجبت احتقارها عند أهل وطنها، وتضمنت تلك الأمور والألفاظ طعنًا في عرضها وخدشًا لشرفها واعتبارها ولسمعة عائلتها على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهم قذف المجني عليها - بقنوات تليفزيونية وبث مرئي على شبكة المعلومات الدولية - بأن أسند إليها أمورًا لو صدقت لأوجبت عقابها واحتقارها عند أهل وطنها.

وزارة الداخلية امن القاهرة حكم المحكمة النيابة العامة حبس سرقة محكمة جنايات القاهرة محمد غنيم

مواد متعلقة

بعد استلامها التقرير النفسي.. جنايات القاهرة تستكمل محاكمة قاتل الطفلة "جانيت" غدا

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة ترم ثاني 2024 برقم الجلوس فقط

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بني سويف 2024

الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة البحيرة 2024 ترم ثاني عبر موقع البوابة الالكترونية

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

الرئيس السيسى يقبل استقالة "مدبولى" ويكلفه بتشكيل حكومة جديدة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني بالاسم فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحمن باشا

تهديد "رأس الأفعى".. مصر يجب أن تفكر الآن وتنفذ لاحقًا

محمود خليل

سردية الدفاع عن «الحجاج»

ماجد حبته

أضخم انتخابات فى العالم

د.أحمد الخميسى

فكّر‭ ‬بالعامية‭ ‬واكتب‭ ‬بالفصحى

حسين دعسة

دبلوماسية مختلفة.. الضحية غزة ورفح

أميرة ملش

من الجحيم

ماجد حبته

يبحثون عن عاقل يقودهم!

د. منى حلمى

"أرضنا مستقبلنا" التحدى 2024

صور

الطائرات الورقية.. نافذة نحو الحرية

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

تشييع جثمان والدة وزيرة الثقافة

محطة تل أبيب

المزيد

بعد دعوته للمرة الرابعة.. ماذا سيدلى نتنياهو فى خطابه أمام الكونجرس الأمريكى؟

استطلاع للرأي: 40% من الإسرائيليين يؤيدون مقترح الصفقة الذي عرضه الرئيس الأمريكي

تقارير عبرية: مايو 2024 الأكثر كثافة لهجمات حزب الله ضد إسرائيل