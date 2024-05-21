عوض الغنام: نتنياهو فشل فى تحقيق أى من أهدافه داخل رفح حتى الآن

قال عوض الغنام، مراسل إكسترا نيوز، إن هناك حالة من الغيوم من الدخان القادم من رفح نتيجة الاستهدافات المتكررة بين المقاومة والقوات الصهيونية.

استمرار الحرب على غزة



وأكد الغنام، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن القوات الصهونية لم تتمكن حتى الآن من الانتشار البري داخل مدينة رفح، والحرب حتى الآن مستمرة على نطاق القذائف والصواريخ الحربية.

فشل نتنياهو

وأضاف في حديثه، أن نتنياهو لم يتمكن من تحقيق أي من أهدافه داخل رفح حتى اليوم على الإطلاق، حيث لم يتمكن من القضاء على المقاومة، كما أنه لم يتمكن من السيطرة على رفح بريًا.

وتابع: "المعبر مازال مغلقا لليوم الـ ١٥ على التوالي، وبالتالي بدأ يظهر على الشعب الفلسطيني في بعض الاماكن آثار المجاعة".