الثلاثاء 21 مايو 2024
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محمد الباز

إكسترا نيوز: استمرار غلق معبر رفح من الناحية الفلسطينية لليوم الـ15

معبر رفح من الجانب
معبر رفح من الجانب الفلسطيني

قال عوض الغنام، مراسل إكسترا نيوز، إن استمرار غلق معبر رفح من الجهة الفلسطينية بسبب سيطرة الاحتلال الصهيوني عليه منذ ١٥ يومًا، وبالتالي ليست هناك إمكانية بدخول المساعدت إلى الشعب الفلسطيني.

صعوبة وصول المساعدات الإنسانية لغزة 

وأكد عوض الغنام، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية " إكسترا نيوز"، أن الرصيف البحري الذي أنشأته القيادة الأمريكية هو الجهة الوحيدة التي يتسلل من خلالها قدر ضئيل من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وأضاف في حديثه، أنه وصلت أول شاحنة من المساعدات الإنسانية إلى غزة عن طريق هذا الرصيف البحري يوم الجمعة الماضية، ومنذ هذا التوقيت تم مرور ٥٦٩ شاحنة، وهذا رقم ضئيل للغاية مقارنة بما كانت ترسله مصر.

استمرار الحرب على غزة 


وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني ما زال يطالب بفتح المعابر البرية لدخول المساعدات الإنسانية المختلفة من أجل الحفاظ على أرواح المواطنين في الداخل.
وذكر أن هناك أخبارًا متباينة حول استهداف إحدى القوات الدوليات الراجلة، وحققت المقاومة بعد الأهداف في جباليا.

عوض الغنام مراسل اكسترا نيوز المساعدات الأنسانية لغزة استمرار الحرب على غزة اكسترا نيوز

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