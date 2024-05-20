الإثنين 20 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مراسل "إكسترا نيوز" من معبر رفح: حالة صمت بعد طلب اعتقال نتنياهو وجالانت

عوض الغنام
عوض الغنام

رصد مراسل قناة إكسترا نيوز، عوض الغنام، تطورات الأوضاع في معبر رفح البري، مشيرًا إلى وجود حالة من الصمت بعد تصريحات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بطلب اعتقال نتنياهو وجالانت.

وقال مراسل "إكسترا نيوز" إن هذا الطلب يعتبر تحولًا تاريخيًا ودراميًا في مشهد الصراع العربي الإسرائيلي على مدار أكثر منذ 70 عامًا، موضحًا أن هذا ما كانت تتخوف منه إدارة الحرب في إسرائيل.

وأضاف أنه حتى الآن القوات الإسرائيلية تهدم شرق وجنوب مدينة رفح، لكنها لم تدخل بعد برًا إلى قلب مدينة رفح، مشيرًا إلى أن كل المجتمع الإسرائيلي في حالة تأهب ضد هذه المحكمة، سواء المعارضة أو اليمين المتطرف أو حتى أقصى اليسار.

وتابع: "بالأمس كانت هناك زيادة في حدة المعارك بشكل ملموس، لكن مع الساعات الأولى من صباح اليوم هدأت الأوضاع بعض الشيء وحتى هذه اللحظة لا نسمع إلا أصوات المدفعية الإسرائيلية والرد عليها من المقاومة الفلسطينية بين الحين والآخر".

اكسترا نيوز معبر رفح نتنياهو اعتقال نتنياهو جالانت إسرائيل

الأكثر قراءة

مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون إدارة المنشآت الصحية

مصلحة الضرائب تعلن عن إجراءات جديدة لملاك العقارات.. إليك التفاصيل

مفاجأة.. أمل كلونى دعمت المحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرة توقيف بحق نتنياهو

"فيديو جرىء" يضع الفنانة السورية هبة نور في ورطة.. القصة الكاملة

ضربة كبرى لإسرائيل.. ما تأثير مذكرة اعتقال الجنائية الدولية على نتنياهو؟

هل يقود احتفال لاعبى الزمالك بـ"الشماريخ" إلى السجن؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

أفلام "المسافة صفر".. من غزة رأسًا إلى مهرجان كان

محاسن السنوسي

هبوط اضطرارى لمروحية "رئيسى" يكشف نوايا العالم تجاة إيران

إسراء شوقي

خريف نتنياهو.. أرض محروقة وخيارات مُرة

محمد رفعت

بابوات مصر 2

إبراهيم عبدالفتاح

العجوز والبحر إلى فؤاد حداد

محمود خليل

كذاب «ثقيف»

رشا عبدالمنعم

أنا امرأة.. أنا أكتب

ماجد حبته

أنفاق فى عقول صدئة

صور

افتتاح معرض الزهور فى رحاب المتحف المصرى

تتويج لاعبى الزمالك بالكونفدرالية وسط فرحة الجماهير

يا ليلة بيضا.. الزمالك بطلاً للكونفيدرالية للمرة الثانية

محطة تل أبيب

المزيد

الرقب: نتنياهو سيخشى السفر للخارج بعد طلب المحكمة الجنائية الدولية توقيفه (خاص)

صحيفة عبرية: غطرسة نتنياهو تضع العلاقات بين مصر وإسرائيل على حافة الهاوية

مظاهرات ضخمة فى إسرائيل للمطالبة باستبدال حكومة نتنياهو.. غدًا