مراسل "إكسترا نيوز" من معبر رفح: حالة صمت بعد طلب اعتقال نتنياهو وجالانت

رصد مراسل قناة إكسترا نيوز، عوض الغنام، تطورات الأوضاع في معبر رفح البري، مشيرًا إلى وجود حالة من الصمت بعد تصريحات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بطلب اعتقال نتنياهو وجالانت.

وقال مراسل "إكسترا نيوز" إن هذا الطلب يعتبر تحولًا تاريخيًا ودراميًا في مشهد الصراع العربي الإسرائيلي على مدار أكثر منذ 70 عامًا، موضحًا أن هذا ما كانت تتخوف منه إدارة الحرب في إسرائيل.

وأضاف أنه حتى الآن القوات الإسرائيلية تهدم شرق وجنوب مدينة رفح، لكنها لم تدخل بعد برًا إلى قلب مدينة رفح، مشيرًا إلى أن كل المجتمع الإسرائيلي في حالة تأهب ضد هذه المحكمة، سواء المعارضة أو اليمين المتطرف أو حتى أقصى اليسار.

وتابع: "بالأمس كانت هناك زيادة في حدة المعارك بشكل ملموس، لكن مع الساعات الأولى من صباح اليوم هدأت الأوضاع بعض الشيء وحتى هذه اللحظة لا نسمع إلا أصوات المدفعية الإسرائيلية والرد عليها من المقاومة الفلسطينية بين الحين والآخر".