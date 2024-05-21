"رياضة شمال سيناء": تنفيذ الأنشطة بطريقة جذابة خلال موسم الصيف
عقد إيهاب حسن عبدالوهاب، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، مساء الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا لمديري الإدارات المركزية بالمديرية ومديري الأندية والمراكز والعاملين بها، بنادي سيناء الرياضي، ونادي شباب مصر، بحضور علاء الجغنه مدير إدارة العريش، لمناقشة خطة العمل القادمة بمراكز الشباب والأندية.
وطالب عبدالوهاب، بتكثيف المتابعة المستمرة، والتركيز على الأنشطة الرياضية، والشبابية بجميع أنحاء المحافظة واستمرارها بصفة دائمة من خلال الأنشطة الاجتماعية بمراكز الشباب والأندية خلال موسم الصيف، مطالبا بتشجيع النشء والشباب بالمشاركة وتعزيز سبل التواصل والحوار وتنمية المهارات الفنية والثقافية المختلفة والتشجيع على الابتكار والإبداع والتدريب على تأهيل الشباب لإيجاد فرص عمل وسرعة الدعاية اللازمةو المعرفة للإبداع والبحث العلمي وتلقي جميع الأبحاث والكتب العلمية من المبدعين.
وأشاد بدور مراكز الشباب بالمشاركة الفعالة بالمبادرة والمنتديات الحوارية للشباب والخروج بتوصيات فعالة لخدمة وإزالة العوائق بمراكز وقرى مدن المحافظة.
وتناول الاجتماع الخطة السنوية للمراكز وفق الشروط والتعليمات الواردة، واستحداث مشروعات وأنشطة تتواكب مع العصر والتغيرات الحياتية، والاهتمام بالمشاركة في انشطة الأقسام الفنية بالإدارة والادارات الفنية بالمديرية.
أضاف في حديثه إلى ضرورة تنفيذ الأنشطة بطريقة تجذب الشباب للمشاركة في البرامج والأنشطة التي يتم تنفيذها داخل مراكز الشباب والاندية، مؤكدا على ضرورة ترشيد إستهلاك الموارد داخل الهيئات الشبابية مثل الكهرباء والمياه.
في نهاية الاجتماع، تم الاستماع إلي استفسارات مديري الأنديه والمراكز، والرد عليها وإزالة العقبات.