الإثنين 20 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس جامعة الأقصر يتفقد أعمال القافلة الطبية المجانية بالقرنة

الجولة التفقدية
الجولة التفقدية

تفقد الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، أعمال القافلة الطبية بالقرنة، والتي نظمها قطاع خدمة المجتمع بالجامعة، بالتعاون مع شركة غاز مصر، ضمن مبادرة حياة كريمة وذلك بمركز القرنة، مجمع العيادات الطبية، تحت رعاية رئيس جامعة الأقصر وإشراف الدكتور محمد عبدالله عباس، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الطب، وبمشاركة أعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم بكلية طب الأقصر والإدارة العامة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من العاملين بمكتب خدمة المجتمع بالكليات؛ تحقيقًا للدور الهام والحيوى الذى تقدمه الجامعة للمجتمع المحيط، وفي إطار الارتقاء بالخدمات الصحية المجتمعية من تقديم الكشف وصرف الأدوية مجانًا.

وأوضح رئيس الجامعة، أن الجامعة حريصة على تسخير كافة إمكاناتها البشرية والمادية لخدمة المجتمع، وفي سبيل تحقيق ذلك، نسعى للوصول إلى توفير أوجه الرعاية الصحية لمستحقيها والوصول إليهم تحت إشراف أكفأ الأطباء من أساتذة كلية الطب والهيئة المعاونة.

وتضمنت القافلة تخصصات: “الباطنة العامة، الجراحة العامة، الأطفال، أمراض النساء، أمراض المخ والأعصاب، الأمراض الصدرية، الأمراض المتوطنة والجهاز الهضمي، العظام، المسالك البولية، الرمد، والأنف والأذن”.

وعلى هامش القافلة، نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورشة عن الإدمان والتعاطى للأهالي، حاضر فيها الدكتورة سماء خليفة جاب الله، وتناولت فيها تعريف الإدمان والمخدرات واسباب تعرض الفرد لخطر الإدمان، وأضرار المخدرات النفسية واضرارها على الجهاز العصبي، وعلى الجسم، كما تناولت أضرار المخدرات على الفرد والاسرة وعلى المحتمع ككل وطرق الوقاية.

وشارك في القافلة الدكتورة عبير عبد الرحيم يوسف اخصائي صيدلة، وعبد الصبور محمد حسين، الإدارة الطبية بالجامعة، لصرف الأدوية بصيدلية القافلة، وهبة رمضان عبد الرسول الإدارة العامة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، وسحر سعدى أحمد الادارة المركزية للتنظيم والمتابعة بسير العمل، وإسراء سيد، والأستاذ هيثم مكتب خدمة المجتمع كلية الطب، وعدد من المتطوعين:  كريمة سعدي، ورشا رمضان.

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الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين رئيس جامعة الأقصر خدمة المجتمع مركز القرنة مبادرة حياة كريمة كلية طب الأقصر

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