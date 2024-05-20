الإثنين 20 مايو 2024
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محمد الباز

"الوطنية للتدريب" تعرض حلقة عن الهوية البصرية وإحداث التغيير على أرض الواقع

د. زينب فيصل
د. زينب فيصل

أعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم، عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عن عرض حلقة جديدة من NTA Podcast مع د.زينب فيصل أستاذ الهندسة المعمارية، وعضو لجنة الهوية البصرية لمحافظة القليوبية، وخريجة البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، وحوار حول تجربتها داخل الأكاديمية، وتجربتها مع تأسيس الهوية البصرية لمحافظة القليوبية وتأثير التدريبات التي تلقتها داخل الأكاديمية وبالأخص التدريب الميداني على أدائها وقدرتها على إحداث التغيير على أرض الواقع، ويحاورها في الحلقة الإعلامي محمد بكر، خريج البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة.

وواصلت الأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم، استمرار فعاليات الأسبوع الثالث من برنامج تدريب "المعينين حديثًا بشركة جابكو للبترول".

حيث يواصل المتدربون من داخل مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب المحاضرات المعرفية والتدريبات التفاعلية التي تغطي مختلف الموضوعات، والتي تم إعدادها خصيصًا لتخدم الهدف التدريبي لتطوير المهارات الشخصية والإدارية، من خلال بعض المحاور التدريبية مثل مهارات التواصل الفعال والذكاء الوجداني والعاطفي ومحاور التغيرات المناخية، وأجندة مصر 2023، والاقتصاد الأخضر.

واستعرضت د.رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب أبرز جهود الأكاديمية، مؤكدة أن الأكاديمية قامت بتدريب 9200 شاب من مختلف المحافظات للتعرف على مشروع حياة كريمة، ذلك المشروع الذي تم تصنيفه بأنه الأكبر في العالم.

الأكاديمية الوطنية للتدريب البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة الهوية البصرية محافظة القليوبية الهندسة المعمارية

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