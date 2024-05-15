الأربعاء 15 مايو 2024
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محافظات

محافظ شمال سيناء يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية بالشيخ زويد (صور)

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية

تفقد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، يرافقه اللواء هشام الخولي نائب المحافظ، وحمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، عددا من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية في مدينة الشيخ زويد، للاطمئنان على حسن سير وانتظام الامتحانات، في حضور صالح أبو هولي، رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد، أيمن شراب، مدير الإدارة التعليمية بالشيخ زويد.


وأكد المحافظ، انتظام وحسن سير أعمال الامتحانات، وأن الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط، وأن الأسئلة من المناهج الدراسية التي تم دراستها، ولم تحدث شكوى من الطلاب.


وأشار المحافظ، إلى تشكيل غرفة عمليات رئيسية في ديوان عام المديرية بالعريش وغرف عمليات فرعية في مختلف الإدارات التعليمية لمتابعة حسن سير وانتظام الامتحانات وحل أي مشكلات طارئة.


كما وجه المحافظ، بتوفير احتياجات الطلاب وتيسير آداء الامتحانات، وتنفيذ التعليمات الوزارية الصادرة في هذا الشأن، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات لمنع الغش داخل اللجان الإمتحانية.


وقال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، إن امتحانات الشهادة الاعدادية يؤديها 8 آلاف و289 طالبا وطالبة موزعين على 89 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة، لافتًا إلى أن الامتحانات مستمرة حتى الثلاثاء الموافق 21 مايو الجاري.


وأكد رضوان، وجود عدد 6 مراكز لتوزيع الأسئلة بإدارات العريش والشيخ زويد ورفح وبئر العبد والحسنة ونخل، موجهًا بتوزيع أوراق الأسئلة على المدارس بوقت كاف قبل بدء الامتحانات.


ومن ناحية أخرى، قام المحافظ بمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية عبر تقنية الـ"أون لاين" في مختلف الإدارات التعليمية، وذلك خلال زيارته إلى مقر الإدارة التعليمية بالشيخ زويد.


كما قام المحافظ بتفقد غرفة العمليات المشكلة لمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية بإدارة الشيخ زويد التعليمية.

 

محافظ شمال سيناء يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية

محافظ شمال سيناء يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية
محافظ شمال سيناء يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية
محافظ شمال سيناء يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية
محافظ شمال سيناء يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية
محافظ شمال سيناء يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية
محافظ شمال سيناء يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية
محافظ شمال سيناء يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية
محافظ شمال سيناء يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية
محافظ شمال سيناء يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية
محافظ شمال سيناء يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية
محافظ شمال سيناء يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية
محافظ شمال سيناء يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية
محافظ شمال سيناء يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية
محافظ شمال سيناء يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية
محافظ شمال سيناء يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية
محافظ شمال سيناء يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية
محافظ شمال سيناء وزارة التربية والتعليم الشهادة الاعدادية الشيخ زويد العريش

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