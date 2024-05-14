محافظ الأقصر يناقش شكاوى المواطنين وتسليط الضوء على جهود الدولة المصرية

عقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اجتماعا موسعًا مع كل من أعضاء مجلس النواب الدكتور حمادة العمارى وكيل لجنة الصحة والسكان بمجلس النواب، والدكتور بهجت الصن وأحمد أدريس منسق التحالف الوطنى وأمانى الشعولى وزينب السلايمى ممثلة ذوى الهمم بحضور محمد عبد الفتاح آدم سكرتير عام محافظة الأقصر وهدى المغربى السكرتير العام للمحافظة والعميد عمر حسين رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب محافظ الأقصر ورؤساء المراكز والمدن ووكلاء الوزارات ومديرى المديريات، بهدف تسليط الضوء على جهود الدولة المصرية فى ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتقديم الخدمات اللائقة بالمواطنين من خلال المشروعات القومية والخدمية المختلفة وكذلك الوقوف على أوجه القصور والتعطيل لأنهاء المشروعات وفقًا للجداول الزمنية المقررة.

يأتي ذلك فى ضوء التنسيق بين القيادات التنفيذية والسلطة التشريعية ممثلة فى مجلس النواب لمتابعة شكاوى المواطنين واعتماد الشفافية والوضوح فيما يتعلق بالمشروعات القومية والخدمية.

وأكد محافظ الأقصر، أن الدولة المصرية بجميع مؤسساتها حريصة كل الحرص على إرساء مبادئ الشفافية والنزاهة والتصدي لأية محاولات فساد من أية جهة وأي شخص.

واستعرض أعضاء مجلس النواب شكاوى المواطنين التى تمثلت فى ضعف ضغط مياه الشرب بمناطق منشأة العمارى والزناقطة، ومحمد موسى والقرنة الجديدة والسواقى وغيرها من المناطق ذات الضغط المنخفض، ومشكلات عدم أستكمال مشروعات محطات الصرف الصحى بمناطق نجع عوض الله الغربى ونجع الجالس والطينة وعبادى بالأقصر ومناطق أبو حليمة والزغب وعزبة التمساح والسبيخة بمدينة أرمنت، ومنطقة الروافعة الغربية بالقرنة خلف الساحة الرضوانية، وعدد من المناطق المحرومة من الصرف الصحي بمدينة أسنا.

كما تناول أعضاء مجلس النواب مشكلات الأهالى بشأن توفير المواصلات وخطوط سير سيارات الأجرة لمنطقة نجع الخطبة نظرا لوجود وحدة صحية بالمنطقة، ومشكلات احلال وتجديد وأنشاء عدد من المدارس، واعادة النظر في قيمة مصروفات المرافق للمرضى بالمستشفيات التابعة لهيئة الرعاية الصحية، ومشكلات رفع الجهد المتوسط وتحويلها لكابلات أرضية ودعم بعض المناطق بأرمنت الحيط بمحول أضافى لتفادى أرتفاع الجهد وغيرها من الموضوعات الآخرى.

وأوضح اللواء أ.ح مهندس أحمد محمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، أنه بشأن ضعف ضغط مياه الشرب ببعض المناطق المذكورة جارى العمل على أنشأ عدد ٢ أبار شاطئية لزيادة ضغط المياه بها،وبالقرنة الجديدة أشار إلى أن ضعف المياه بها بسبب وجود الحواجر الأمر الذى يتسبب فى انفجار شبكات المياه فى حالة رفع ضغط المياه، لذلك تبحث شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر توفير عدد ٢ بوستر لدعم ضغط المياه بالمنطقة إلى جانب التغيير الدورى لشبكات المياه، وبالنسبة لمنطقة السواقى جارى بحث أضافة بوستر لدعم ضغط المياه بالمنطقة.

وأضاف اللواء أ.ح مهندس أحمد محمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، أنه بخصوص المناطق المحرومة من خدمات الصرف الصحي بمدينة أسنا جارى العمل على توصيل المطابق الخاصة ببعض المناطق وبحث سبل توفير الأعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ مشروعات الصرف الصحي بالمناطق الآخرى.

أما بالنسبة لمشروعات الصرف الصحي أكدت المهندسة رقية حماد رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى أنه تم الانتهاء من ٨٠٪ من أعمال مشروع الصرف الصحى بنجع عوض الله الغربى، وأيضًا تم حصر المناطق بمدينة أرمنت لتنفيذ أعمال مد وتدعيم خطوط الصرف الصحى اللازمة وبحث آليات توفير الدعم المالى لها.

وأوضحت هدى المغربى السكرتير المساعد بالمحافظة، أنه بشأن خطوط سير سيارات الأجرة لنجع الخطبة تم الموافقة على تشغيل ذلك الخط من قبل لجنة المواقف وجارى التنسيق مع المرور وسيارات الأجرة لتشغيل الخط فى أقرب وقت ممكن.

وأشار المهندس أحمد النوبى رئيس هيئة الأبنية التعليمية بالأقصر، أنه بالتنسيق مع دكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر تم أدراج عدد من المدارس المشار إليها من قبل أعضاء مجلس النواب ضمن خطة الإحلال والتجديد بالخطة الأستثمارية الحالية بأعتبارها مشروعات عاجلة وأرجاء بعض المدارس للخطة التالية وفقًا للكثافة السكانية بكل منطقة وتوافر الاعتمادات المالية اللازمة لكل مشروع.

وشرح الدكتور أحمد البرعى رئيس أقليم الصعيد لهيئة الرعاية الصحية، أن الهدف الأول من رفع قيمة المرافق لمرضى المستشفيات التابعة لهيئة الرعاية الصحية من ١٠٠ جنيها إلى١٥٠ جنيها هو تقليل عدد المرافقين مع المرضى لتوفير الراحة والهدوء لهم والحفاظ على المنشآت والتجهيزات الصحية التابعة للهيئة، مشيرًا إلى أن هذه القيمة لم يتم رفعها منذ سنوات،مطالبا أعضاء مجلس النواب فى دعم هذا القرار للمساهمة في الحفاظ على المال العام ورفع الوعى المجتمعى لدى المواطنين.

وفيما يتعلق بالكهرباء أوضحت المهندسة مارى روحى مدير إدارة الكهرباء بديوان عام المحافظة انه تم عمل محاضر رفع الجهد المتوسط وتحويله إلى كابلات ارضيه، وسوف يتم تحديد معدل زمنى للتنفيذ بمعرفه شركه مصر العليا لتوزيع الكهرباء، كما سيتم رفع الجهد المتوسط وتحويله للكابلات ارضيه فى ارمنت بالتعاون مع شركه الكهرباء،وتدعيم ارمنت الحيط بمحول كهرباء لتفادى ارتفاع الجهد، كما بحث اعضاء مجلس النواب سبل تعديل خطة تخفيف الاحمال الخاصة بمحافظة الأقصر مع الجهات المختصة بما يتلائم مع طقس محافظة الأقصر وطبيعتها السياحية.

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