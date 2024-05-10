رئيس مدينة الأقصر يتفقد أعمال استقبال طلبات التصالح الجديدة على مخالفات البناء

تفقد اللواء علي الشرابي، رئيس مدينة الأقصر، أعمال استقبال طلبات التصالح الجديدة على مخالفات البناء، ومتابعة تركيب بنرات استرشادية لتعريف المواطنين بالمستندات والأوراق المطلوبة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بتقديم كل أوجه التيسيرات والتسهيلات اللازمة أمام المواطنين، لاستقبال طلبات التصالح الجديدة على مخالفات البناء.

وأكد رئيس مدينة الأقصر، الجاهزية الكاملة للمركز التكنولوجي بمدينة الأقصر لاستقبال طلبات التصالح مع بدء تطبيق قانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 اعتبارًا من يوم الثلاثاء 7 مايو 2024.

من جهته، وجَّه المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، بتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام، مؤكدًا أنه ستكون هناك متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.

جانب من توافد المواطنين لعمل طلبات التصالح

جانب من توافد المواطنين لعمل طلبات التصالح

جانب من توافد المواطنين لعمل طلبات التصالح

جانب من توافد المواطنين لعمل طلبات التصالح

جانب من توافد المواطنين لعمل طلبات التصالح