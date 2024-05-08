محافظ شمال سيناء يؤكد اهتمام الدولة بالمزارعين والفلاحين

أكد اللواء د.محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء اهتمام الدولة بجميع مؤسساتها بمواطني شمال سيناء، خاصة المزارعين والفلاحين.

وأشار المحافظ، خلال اجتماعه مع لجنة كارت الفلاح التي ضمت كلا من أنور عيسى رئيس الإدارة للمديريات ومستشار وزير الزراعة، المهندس محمد أحمد أبو العز مسئول منظومة كارت الفلاح، والمهندس جمال الدع مدير مديرية الزراعة بشمال سيناء، عبد الحليم لاشين، نقيب الزراعيين بشمال سيناء، لمناقشة كارت الفلاح، الي دور وزارة الزراعة في دعم المزارعين واستخراج كارت الفلاح بشمال سيناء.

وأضاف المحافظ أن قطاع الزراعة يشهد طفرة تنموية كبيرة في محافظة شمال سيناء بفضل توجيهات الرئيس السيسي، موجهًا بسرعة صرف الأسمدة ودخولها ووصولها للمزارعين في مختلف مراكز المحافظة.

من جانبه، قال المهندس جمال الدع مدير مديرية الزراعة بشمال سيناء، إنه تم تدريب المهندسين بمديرية الزراعة ومديري الجمعيات والإدارات الزراعية ومسئولي كارت الفلاح على استخدام تفعيل منظومة كارت الفلاح بمقر مديرية الزراعة بالعريش.

أضاف الدع أن كارت الفلاح يستخدمه المزارعون للحصول على الأسمدة المدعمة من الدولة، ويوجد على كارت الفلاح البيانات المطلوبة من المساحة المنزرعة وتحديد كمية الأسمدة المتاحة، ويستخدم أيضا فى استقبال الدعم المقدم من الدولة وحصيلة توريد القمح أو غيره من المحاصيل الاستراتيجية الأخرى.

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