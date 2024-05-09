محافظ شمال سيناء يوجه بسرعة الانتهاء من مشروعات الخطة الاستثمارية

وجه اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، بسرعة الانتهاء من المشروعات التي يتم تنفيذها من الخطة الاستثمارية للمحافظة والإدارات المركزية في مختلف مدن المحافظة قبل انتهاء العام المالي الحالي.



وأكد المحافظ، خلال الاجتماع الذي عقد برئاسته وبحضور اللواء هشام الخولي نائب المحافظ، واللواء أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، ورؤساء مجالس المدن ومديري المديريات والإدارات المركزية المعنية، بالإضافة إلى صبحية أبوالفتوح مدير عام الإدارة العامة للتخطيط ومتابعة الخطة، أن نسبة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية في مجالس المدن متفاوتة، حيث وصلت في بعض المدن إلى 90%.



وشدد المحافظ على سرعة العمل على حل كل المشاكل وتذليل كل العقبات التى تواجه تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية، مع مرونة نقل المخصصات المالية من بند إلى آخر لسرعة الإنجاز.



وأشار المحافظ إلى استمرار المراكز التكنولوجية في مجالس المدن في تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء من المواطنين، مؤكدًا العمل في المراكز التكنولوجية على مدار الأسبوع باستثناء يوم الجمعة، معلنًا عن تدريب العاملين في المراكز التكنولوجية على قانون التصالح في مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة.



وأعلن المحافظ عن التصديق على توفير 14 جهاز تابلت لصالح وحدات المتغيرات المكانية في مجالس المدن، موجهًا بتدريب وتأهيل عدد من الموظفين للعمل في وحدات المتغيرات المكانية.



وبدوره، أكد اللواء أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، أن إجمالي اعتمادات الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي الحالي بلغت 446 مليونًا و647 ألف جنيه.



ووجه "الغندور" بسرعة الانتهاء من مشروعات الخطة الاستثمارية قبل انتهاء العام المالي الحالي طبقًا لتوجيهات محافظ شمال سيناء.



وأضافت صبحية أبوالفتوح مدير الإدارة العامة للتخطيط ومتابعة الخطة بالمحافظة، أنه تمت إتاحة الربع الأول من بنك الاستثمار القومي بمبلغ 133.078 مليون جنيه، ومبلغ 204.280 مليون جنيه تمويل الربع الثالث، ليصبح إجمالي التمويل الوارد من بنك الاستثمار القومي 337.358 مليون جنيه.



وأشارت أبوالفتوح إلى تمويل المرحلة الرابعة من بنك الاستثمار القومي بمبلغ 108 ملايين جنيه، مؤكدة أن إجمالي المنصرف بلغ 300 مليون جنيه.



كما أشارت إلى أنه تم توزيع اعتمادات الخطة الاستثمارية على الديوان العام ومجالس المدن المختلفة بواقع مبلغ 107 ملايين و619 ألف جنيه للعريش، ومبلغ 58 مليونًا و764 ألف جنيه لبئر العبد، ومبلغ 65 مليونًا و441 ألف جنيه للشيخ زويد، ومبلغ 29 مليونًا و823 ألف جنيه للحسنة، ومبلغ 14 مليونًا و509 آلاف جنيه لنخل، إلى جانب مبلغ 168 مليونًا و817 ألف جنيه للديوان العام.

جانب من اجتماع محافظ شمال سيناء

جانب من اجتماع محافظ شمال سيناء

جانب من اجتماع محافظ شمال سيناء

جانب من اجتماع محافظ شمال سيناء

جانب من اجتماع محافظ شمال سيناء

جانب من اجتماع محافظ شمال سيناء

جانب من اجتماع محافظ شمال سيناء