مدير تنفيذى "الوطنية للتدريب": نستثمر فى أولادنا حتى لا يكونوا قنبلة تنفجر بوجوهنا

استعرضت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أبرز جهود الأكاديمية، مؤكدة أن الأكاديمية الوطنية للتدريب، قامت بتدريب 9200 شاب من مختلف محافظات الجمهورية للتعرف على مشروع حياة كريمة، ذلك المشروع الذي تم تصنيفه بأنه الأكبر في العالم.

وأعلنت راغب، عن موافقة وزارة التخطيط على إطلاق مجموعة ثانية من برنامج "المرأة تقود في المحافظات" والذي تنفذه الأكاديمية بالشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمجلس القومي للمرأة، وأن المرحلة الأولى من البرنامج تضمنت تدريب السيدات في 27 محافظة، مؤكدة أن الهيئة قادرة على تمويل العديد من الدورات التدريبية تمويلا ذاتيا إلى جانب تمويل عدد من التكليفات التي تسند إليها، متابعة: "نحتاج إلى أن نستثمر في أولادنا حتى لا يكونوا قنبلة تنفجر في وجوهنا إذا لم يكن لديهم علم ومعرفة وتدريب وتأهيل".

من جانبهم، أشاد أعضاء مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الذين حضروا اجتماع اللجنة، بدور الأكاديمية الوطنية للتدريب في تدريب وتأهيل الشباب وتنمية قدراتهم ومهاراتهم، ودورها في برامج تأهيل وتدريب الشباب والمرأة لتولي المواقع القيادية والتنفيذية، فضلا عن دورها الكبير في الحوار الوطني، والبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة.

وطالب نواب التنسيقية بدعم موازنة الأكاديمية الوطنية للتدريب وتعزيز وزيادة الخطة الاستثمارية للأكاديمية حتى تقوم بدورها ومهامها، وبناء على طلبات نواب التنسيقية وافقت لجنة الشباب والرياضة على توصياتهم، وأوصت بزيادة الخطة الاستثمارية بمبلغ 80 مليون جنيه لتصبح 150 مليون جنيه، وزيادة التقديرات الجارية من 20 مليون جنيه إلى 150 مليون جنيه، وذلك حتى تساعد الأكاديمية في الانتهاء من إنشاء مركز الذكاء الاصطناعي، حيث إن الأكاديمية كهيئة اقتصادية استطاعت تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات من مواردها الذاتية، كما أن دور الأكاديمية لم يقتصر على تدريب وتأهيل الشباب فقط بل استطاعت ضخ كوادر وقيادات تنفيذية في جميع الوزارات وهيئات الدولة، مما يسهم في تحسين الأداء بتلك الجهات ومنها تجربة نواب المحافظين وبعض القيادات التنفيذية.

وقررت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب الموافقة على مشروعي قانوني ربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشأن الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب للعام المالي 2024/ 2025، بعد تنفيذ التوصيات، حيث أوصت بزيادة اعتمادات وزارة التخطيط للخطة الاستثمارية للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب بنحو 80 مليون جنيه لتصل إلى 150 مليون جنيه بدلا من 70 مليون جنيه، وذلك تنفيذا لتكليف وتوجيه رئيس الجمهورية للأكاديمية بإنشاء مركز الذكاء الاصطناعي وتجهيزاته التقنية، وكذلك استكمال المباني الإنشائية بالأكاديمية.

كما أوصت اللجنة بزيادة مساهمة الخزانة العامة لتمويل عجز النشاط للموازنة الجارية للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب للعام المالي 2024/ 2025، بنحو 130 مليون جنيه لتصل إلى 150 مليون جنيه بدلا من 20 مليون جنيه، وذلك لتمويل عجز الأنشطة التي تكلف بها الأكاديمية خارج النشاط الأكاديمي)، بالإضافة إلى تمويل وزارة المالية لتكلفة الإقامة والإعاشة والانتقالات الخاصة بالبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة لصالح الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب وعدم تحميلها على موازنة وزارة الشباب والرياضة، فضلا عن تخصيص نسبة من موارد صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب والرياضة لتلبية وتنفيذ كافة التكليفات والبرامج الرئاسية، والتي تنفذ الأكاديمية بعضها دون عائد مما ينتج عنه زيادة عجز النشاط وخسائر الأكاديمية، وذلك لزيادة المصروفات والتكاليف الخاصة بتنفيذ تلك الخدمات والبرامج دون أثر على إيراداتها.

وأكدت اللجنة على ضرورة توفير آلية دائمة لتغطية نفقات البرامج والمبادرات الرئاسية التي تسند إدارتها وتنظيمها للأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب بحيث تخصص وزارة المالية مخصصات مالية منفصلة لهذا الغرض دون حسابها ضمن مساهمة الخزانة العامة للدولة، بالإضافة إلى استثناء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب بإتاحة كامل مبلغ المساهمات المدرجة بقانون موازنتها في بداية العام وفقا لقانون الموازنة، وإلحاق القيادات التنفيذية بوزارتي المالية والتخطيط ببرنامج تعريفي بدور الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب وذلك بهدف تعرفهم على البرامج والأنشطة التدريبية التي تقوم بها الأكاديمية على أرض الواقع ولتكون معيارا حقيقيا يتم على أساسه إدراج تقديرات مالية تتناسب مع تكاليف ومصروفات ما تنفذه الأكاديمية من برامج وأنشطة تدريبية وتكليفات رئاسية وأنشطة أخرى خارج النشاط الأكاديمي.

جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على مشروعي قانوني ربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشأن الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب للعام المالي 2024/ 2025، وأوصت بزيادة اعتمادات الخطة الاستثمارية للأكاديمية، وذلك بحضور الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب.

حضر الاجتماع من نواب التنسيقية كل من النواب: عمرو درويش، مارسيل سمير، أميرة العادلى، أحمد مقلد، محمد إسماعيل، محمد عبد العزيز، منال هلال، غادة على، أحمد رمزي، دعاء عريبي، إيمان الألفى، هيام الطباخ، رشا كليب، خالد بدوي، مرثا محروس، هادية حسني، آية مدني، محمد طارق، أعضاء مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

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