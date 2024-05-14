الثلاثاء 14 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

مركز شباب السلام بالعريش ينظم دورة تدريبية عن نشر ثقافة العمل التطوعي

الندوة
الندوة

أطلقت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب الإدارة العامة للبرامج التطوعية، فعاليات دورة تدريبية حول القيادة التطوعية ونشر ثقافة العمل التطوعي لأندية التطوع بمركز شباب السلام التابع لإدارة العريش للشباب والرياضة بـمحافظة شمال سيناء، وذلك لإعداد كوادر شبابية، قادرة على نشر ثقافة التطوع والعمل بين الشباب، تهدف الدورة إلى تنمية قدرات وطاقات الشباب التي تساهم في بناء الشخصية والهوية وتعزز روح المواطنة ونشر ثقافة التطوع في جميع المجالات.

 توضيح مفهوم العمل التطوعي

وتناولت بسمة أسامة المدرب المعتمد بوزارة الشباب والرياضة خلال التدريب تعريف التطوع، تعريف العمل التطوعي، خصائص العمل التطوعي، مبادئ العمل التطوعي وأهميته بالنسبه للفرد والمجتمع، دوافع العمل التطوعي، أهداف العمل التطوعي وأشكاله المختلفة، فوائد العمل التطوعي، أهم الأسباب للتطوع، وقد شارك بالدورة 20 شابا وفتاة من أعضاء نادى التطوع بالمركز.

تخفيف العبء عن الجهود الحكومية والتعبير الحقيقي عن احتياجات المجتمع 

وأشار إيهاب حسن عبد الوهاب مدير عام مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، إلى أهمية العمل التطوعي والذي يساعد على تخفيف العبء عن الجهود الحكومية والتعبير الحقيقي عن احتياجات المجتمع وتحقيق التعاون بين أفراد المجتمع، وقد حث محمود الشريف مدير إدارة تنمية الشباب، على أهمية العمل التطوعي والذي يساعد فى الحد من السلوك المنحرف وخاصة لدى الشباب والعمل على سد الثغرة فى مجال الخدمات الإجتماعية تحت إشراف هناء الشريف منسق أندية التطوع بمديرية الشباب والرياضة، عادل عبدالرحمن مدير المركز.

424580197_848791247269098_7415135901037585953_n
424580197_848791247269098_7415135901037585953_n
443716088_848791277269095_4628589268354185298_n
443716088_848791277269095_4628589268354185298_n
441136939_848791320602424_3452750579625978753_n
441136939_848791320602424_3452750579625978753_n
441060547_848791190602437_7957510074085947537_n
441060547_848791190602437_7957510074085947537_n
441158588_848791220602434_678539988914238853_n
441158588_848791220602434_678539988914238853_n
وزارة الشباب والرياضة مركز شباب السلام محافظة شمال سيناء ثقافة التطوع العمل التطوعي

مواد متعلقة

رئيس مدينة الأقصر يتفقد أعمال استقبال طلبات التصالح الجديدة على مخالفات البناء

"أهمية التراث وضرورة المحافظة عليه" فى ندوة بشمال سيناء (صور)

محافظ شمال سيناء يدشن كارت الفلاح إلكترونيًا

"أوقاف شمال سيناء" تعقد برنامج البناء الثقافى للأئمة والواعظات

محافظ شمال سيناء يوجه بسرعة الانتهاء من مشروعات الخطة الاستثمارية

محافظ شمال سيناء يؤكد اهتمام الدولة بالمزارعين والفلاحين

"ثقافة الأقصر" تحتفي بتوقيع كتاب "ديكود"

يوم ثقافى مفتوح بقصر ثقافة حاجر العديسات بالأقصر

الأكثر قراءة

مش هتلمسني غير لو موتني.. قرارات عاجلة في قضية "فتاة أوبر" الجديدة

مدير المنتخب: تصريحات حسام حسن حُرِّفت ونحاول تأجيل "عملية" مرموش

شهادة مايكل كوهين بشأن علاقة ترامب بممثلة إباحية تفجر مفاجآت جديدة (القصة الكاملة)

تنفيذ مشاريع سيارات عالمية جديدة فى مصر.. "جنرال موتورز" تكشف التفاصيل

رحيل مفاجئ لطبيب شاب بالمنوفية.. صدمة لجامعته وأسرته

أسعار الذهب في مصر اليوم 14 مايو 2024.. بكام عيار 21؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هل تترك الولايات المتحدة الأمريكية طاولة الحرب العدوانية على غزة؟

أحمد بهاء الدين شعبان

ما بعد الاجتياح!

ماجد حبته

زراعتنا.. غذاؤنا وغذاء العالم

د هند جاد

دكر وزدانى

إبراهيم عبدالفتاح

شباك قديم

حسين دعسة

الطرف الثالث في معركة بايدن.. والسفاح نتنياهو

رشا عبدالمنعم

كيف يصبح مسرحنا فى الأقاليم قاطرة للتنمية؟

محمود خليل

«ثقيف» تتفاوض على «الطاغية»

صور

مؤتمر حاشد لاتحاد القبائل العربية

احتفالات المصريين بتجديد مسجد السيدة زينب

مصطفى كامل يحتفل بزفاف ابنته بحضور نجوم الفن

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يشن هجمات صاروخية على مناطق لحزب الله جنوب لبنان

شروط جديدة لنتنياهو لإنهاء حرب غزة وحلقة مفقودة فى مفاوضات الهدنة.. ماذا يحدث؟

نتنياهو فى مراسم "يوم الذكرى": إما نحن أو هم والثمن باهظ للغاية