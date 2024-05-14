مركز شباب السلام بالعريش ينظم دورة تدريبية عن نشر ثقافة العمل التطوعي

أطلقت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب الإدارة العامة للبرامج التطوعية، فعاليات دورة تدريبية حول القيادة التطوعية ونشر ثقافة العمل التطوعي لأندية التطوع بمركز شباب السلام التابع لإدارة العريش للشباب والرياضة بـمحافظة شمال سيناء، وذلك لإعداد كوادر شبابية، قادرة على نشر ثقافة التطوع والعمل بين الشباب، تهدف الدورة إلى تنمية قدرات وطاقات الشباب التي تساهم في بناء الشخصية والهوية وتعزز روح المواطنة ونشر ثقافة التطوع في جميع المجالات.

توضيح مفهوم العمل التطوعي

وتناولت بسمة أسامة المدرب المعتمد بوزارة الشباب والرياضة خلال التدريب تعريف التطوع، تعريف العمل التطوعي، خصائص العمل التطوعي، مبادئ العمل التطوعي وأهميته بالنسبه للفرد والمجتمع، دوافع العمل التطوعي، أهداف العمل التطوعي وأشكاله المختلفة، فوائد العمل التطوعي، أهم الأسباب للتطوع، وقد شارك بالدورة 20 شابا وفتاة من أعضاء نادى التطوع بالمركز.

تخفيف العبء عن الجهود الحكومية والتعبير الحقيقي عن احتياجات المجتمع

وأشار إيهاب حسن عبد الوهاب مدير عام مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، إلى أهمية العمل التطوعي والذي يساعد على تخفيف العبء عن الجهود الحكومية والتعبير الحقيقي عن احتياجات المجتمع وتحقيق التعاون بين أفراد المجتمع، وقد حث محمود الشريف مدير إدارة تنمية الشباب، على أهمية العمل التطوعي والذي يساعد فى الحد من السلوك المنحرف وخاصة لدى الشباب والعمل على سد الثغرة فى مجال الخدمات الإجتماعية تحت إشراف هناء الشريف منسق أندية التطوع بمديرية الشباب والرياضة، عادل عبدالرحمن مدير المركز.

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